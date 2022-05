Rui Alves diz que não é Jesus Cristo: «Sócios têm que entender que futuro próximo é lutar pela manutenção»

No segundo dia de reuniões de final de temporada, o presidente do Nacional, Rui Alves admitiu que o seu clube face aos apoios governamentais que recebe não poderá sonhar com a luta pelo regresso à Liga Bwin. "A nossa dimensão insular para estar nesta competição pressupõem um financiamento público que por diversas razões políticas sofreu um grande revés nos últimos sete anos. Não é possível apresentarmo-nos competitivos, mas sim, saudáveis financeiramente e isso retira poder de investimento. Os sócios e adeptos do Nacional tem que entender que o futuro próximo é lutar pela manutenção. É preciso perceber isso face ao financiamento público que é manifestamente insuficiente", disse o líder alvinegro. E foi mais duro nas críticas ao Governo Regional madeirense:" É uma questão de tempo para que o deslizamento para baixo seja um facto irreversível. Não é por acaso que um outro clube que também já esteve nas ligas profissionais e seguiu o caminho que seguiu, não é por acaso, nem só responsabilidade dos dirigentes. Sou o Rui Alves e não sou o Jesus Cristo. Os adeptos têm que se mentalizar para esta nova realidade, pois é muito fácil atribuir à administração e a toda a estrutura do clube responsabilidades, que temos e assumimos, mas no ano de 2000, para estar na 2ª Liga, 22 anos trás, o financiamento público era de um milhão e meio de euros. Agora, 22 anos depois, é 875 mil euros. Se alguém faz com metade do dinheiro a mesma coisa, não se chama Rui Alves, mas sim, Jesus Cristo!"

Marco Matias não aceitou renovação

Rui Alves manifestou vontade em manter o "rei das assistências" e uma das pedras fundamentais da equipa nacionalista, o extremo Marco Matias, que está em final de contrato. "O Marco Matias por razões pessoais, ligadas a uma nova fase da sua vida mais vira para a área empresarial, a insularidade tem um custo acrescido. Era um desejo nosso que continuasse, mas não vai ficar", revelou o líder alvinegro.

Quanto às razões que levaram ao fracasso desta temporada: "Encontramos por vezes razões mais objetivas numa época de descida de divisão, do que aquela que terminou. É uma frustração enorme, perante o investimento que foi feito. Não teve correspondência coletiva, sendo uma frustração enorme a forma como isto termina. Há um conjunto de razões para tal. O mais importante é que há um falhanço completo do ponto de vista desportivo na época que agora termina".

Quanto aos futebolistas que possuem vínculo com os nacionalistas para a próxima época, o responsável máximo, voltou a ser direto: "Já tive oportunidade de dizer a alguns órgãos de comunicação, por minha vontade, cabem nos dedos de uma mão, os atletas que queria que continuassem".

Ciclo de Rui Borges terminou

O técnico Rui Borges e a sua equipa técnica também passaram pela sede do Nacional. E o desfecho foi o já há muito anunciado: "O ciclo do treinador terminou, nem seria bom para o clube, nem para ele ficar. Só lhe desejo que nos novos desafios tenha um outro resultado final. A massa associativa como lhe disse, gostaria de ver o futuro técnico de cara lavada".

Quanto ao futuro líder da equipa, o presidente considera que "não é para já preocupação o futuro técnico. Temos outras preocupações".

Mas nem tudo são más notícias. O guarda-redes Daniel Guimarães, que recuperou de um problema oncológico, está no Brasil, mas voltará à Choupana. "O Daniel Guimarães espero que esteja bem de saúde pois conto com ele para a próxima temporada", finalizou Rui Alves.