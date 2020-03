Rui Alves e a homologação do campeonato: «Com o Benfica em 1.º seria mais fácil»

Rui Alves, presidente do Nacional, acredita que os campeonatos de futebol não se voltarão a jogar esta época em Portugal e aponta o caminho para resolver a atribuição dos lugares em disputa. "A homologação dos campeonatos com a classificação atual é a medida que mais se aproxima da justiça desportiva, neste quadro de exceção é a única saída", defendeu o dirigente do emblema madeirense que lidera a 2.ª Liga.





Em entrevista ao programa Prolongamento da RTP Madeira, não deixou, no entanto, de colocar algumas dúvidas acerca desta solução. "Eu estaria mais descansado se o Benfica estivesse em primeiro lugar, dada a benfiquização que se vive no país. Se fosse assim, certamente que a decisão sobre a homologação dos resultados seria muito mais fácil", explicou.Lembrando que a "saúde é a prioridade" neste momento de crise mundial devido ao Covid-19, Rui Alves antecipa "consequências muito duras" para toda a comunidade e receia que as decisões que terão de ser tomadas sobre os campeonatos venham a expor a "parte mais negativa do ser humano". Relativamente ao seu clube, líder destacado da 2.ª Liga, revela. "Para mim é mais do que claro que jogaremos na 1.ª Liga na próxima época". Ainda sobre o Nacional fez uma revelação. "O clube subsiste neste momento com a participação pessoal do conselho de administração da SAD". Isto porque não recebeu até agora "nem um euro do contrato-programa com o Governo Regional para esta época", lamentou.Sobre a recente Operação "Fora de Jogo" no futebol português, o dirigente afirmou que não o deixou "nada surpreendido" e apontou: "O funcionamento do mercado do futebol em Portugal potencia a corrupção de dirigentes". De fora das críticas feitas ao longo da entrevista não ficou o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes. "É um grande líder, mas percebe pouco de futebol", observou.