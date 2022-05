Rui Borges: «As dificuldades fomos nós que as criamos»

O Nacional acabou a época goleado em Santa Maria da Feira e Rui Borges admitiu que faltaram muitas coisas frente ao Feirense: "As dificuldades fomos nós que as criamos: falta de intensidade, falta de foco e falta de compromisso para com aquilo que era o final de época e o último jogo do campeonato porque foram quatro golos, quatro perdas de bola nossas. Há mérito nas finalizações, que são remates bem colocados, mas são perdas de bolas nossas. Houve falta de discernimento nosso, falta de foco nosso, falta de compromisso. Foi uma semana difícil para focar os jogadores nesse sentido. Deixamos uma imagem que não queríamos, de longe, mas foi o que foi. Parabéns ao Feirense pela vitória que é justa. Mais do que isso é só lamentar, realmente, não termos dado a imagem que queríamos e desejávamos, sabendo de antemão que era uma semana difícil para focar os jogadores perante aquilo que foi, também, ao longo da época o nosso campeonato.

Questionado sobre o motivo para essa falta de foco, o técnico dos madeirenses admitiu que perder o objetivo principal foi a chave: "Foi o perder o nosso principal objetivo já há algum tempo. Conseguimos, de alguma forma, focar o grupo para pequenos objetivos internos que fomos criando para levarmos e conseguimos motivar-nos até ao final do campeonato. Conseguimos até certo ponto. Até que na semana passada acabamos por fazer um jogo menos conseguido em casa e que nos deixou fora também desses pequenos objetivos que era vir disputar o 4º lugar aqui com o Feirense, se possível, mas depois o Benfica B também acabou por ganhar. Não foi possível. Sabíamos de antemão que não saíamos do 6º lugar e acabou por ser difícil, muito difícil focar os jogadores e pagamos caro. O jogo foi um bocadinho a imagem da semana: dificuldade para nós enquanto treinadores também nesse aspeto, falei disso na antevisão, acreditava que em jogo iriamos ter outra atitude, mas não fomos capazes de a ter. Não estou a apontar nem a desculpar nada, é mesmo o que é. São as coisas tal como são e faltou-nos bastante foco e compromisso para o jogo".

Inquirido sobre a sua continuidade no Nacional, o treinador não revelou nada: "Neste momento nem é sequer assunto. Não estou preocupado com isso. Estou chateado com o jogo que fizemos, mais do que o meu futuro. Agora acaba o campeonato, estou de férias, respirar um bocadinho, fazer uma análise também com a equipa técnica daquilo que foi o nosso trabalho, naquilo que falhamos, naquilo que podíamos ser melhores, naquilo que temos de melhorar ainda mais. Conscientes e sempre a acreditar naquilo que é o nosso trabalho, mas primeiro fazer uma avaliação nossa, individual, enquanto equipa técnica e depois sim, pensar no futuro, mas com calma. Durante a semana falaremos também com o clube, mas numa conversa normal que existe quase sempre entre treinador e direção e que existe quase sempre em todos os clubes e logo se verá. Não estou muito focado nisso".

Por fim, Rui Borges deu os parabéns aos clubes que conseguiram subir de divisão: "Quero dar os parabéns também ao Rio Ave e ao Casa Pia pela subida de divisão. Foi merecida, foram as equipas mais regulares ao longo da época. Mereceram essa subida e quero deixar aqui os parabéns e desejar muitas felicidades para a próxima época na 1ª Liga".



Autor: Isabel Machado