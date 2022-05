Rui Borges: «Dar o máximo para não haver acusações de falta de profissionalismo»

O Nacional quer despedir-se dos seus adeptos, amanhã, com um triunfo frente ao Ac. Viseu, continuando a lutar pelo quarto lugar. Rui Borges quer aproveitar a onde positiva da equipa, com três vitórias e um empate, nos últimos quatro jogos, para somar mais um triunfo frente aos viseenses que lutam pela permanência na Liga Sabseg. "Temos um pequeno objetivo que queremos alcançar, que é ficar em quarto lugar e vamos fazer tudo para conseguir essa classificação. Os jogadores têm tido esse foco, mantendo o compromisso de lutar por essa posição", disse o técnico alvinegro, que também sabe que o "adversário precisa de pontos, pois luta pela permanência". Assim, o discurso para o grupo de trabalho durante a semana foi claro: "Não podemos deixar pôr em causa o profissionalismo e o carácter dos nossos jogadores. Vamos dar o máximo para não nos poderem acusar de falta de profissionalismo, nem acusar de nada. Vamos estar focados a 100 por cento para vencer".

Amanhã, será o adeus aos adeptos por parte da equipa, no Estádio da Madeira. O líder quer agradecer o apoio ao longo da temporada. "Queremos agradecer às pessoas que nos têm acompanhado em nossa casa, onde tivemos jogos bons e outros menos bons. Queremos dar sequência aos resultados positivos que temos vindo a alcançar e retribuir o apoio dos nossos sócios e simpatizantes, com mais uma vitória"

"O futuro será bom"

Rui Borges está em final de contrato com os nacionalistas e face ao falhanço de carimbar o regresso à Liga Bwin, é natural que a sua saída seja uma realidade. O técnico falou sobre o tema, embora com alguma cautela: "Não tenho pensado no futuro. Estamos focados nos pequenos objetivos e metas que ainda temos, percebendo as estatísticas que nos podem ajudar a avaliar o que fizemos", disse. E reforçou a sua ideia referindo-se a si e à sua equipa técnica: "Acreditamos no nosso trabalho, por isso, o futuro será bom por certo e será risonho". Quando questionado se gostaria de continuar no Nacional: "Claro. Sinto-me bem aqui, fui bem recebido por todos. Sentimo-nos bem na Madeira". No entanto, sabemos que o "futebol é olhar para o que foi feito e no fim faremos uma retrospectiva, pois sabemos que erramos algumas vezes. O futuro será bom pois acreditamos no nosso trabalho".