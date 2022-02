Rui Borges e a ida à Póvoa de Varzim: «Vamos com muita ambição e vontade de vencer»

O Nacional regressou aos triunfos frente ao FC Porto, após ter averbado dois desaires consecutivos, nos embates com o Benfica B e Vilafranquense. Rui Borges ficou contente com a aquisição de Rúben Macedo, pois é um jogador que acrescenta valor ao plantel. Quanto à deslocação à Póvoa de Varzim explicou: "É um jogo importante, como têm sido todos desde que chegámos, face ao objetivo traçado, pois estamos atrasados em relação às equipas da frente. Tivemos dois percalços que não estávamos à espera, pois tínhamos vindo a encurtar a distância de pontos para os primeiros. Demos um passo atrás e não queríamos. Vamos ter um jogo difícil com o Varzim, num campo complicado, apesar de ser num dia de semana, é sempre complicado jogar na Póvoa de Varzim, face ao ambiente bom que os adeptos poveiros levam ao estádio, com muita paixão".Apesar de tudo, o técnico de 40 anos, mostra-se confiante: "Temos de encarar esta partida com a maior naturalidade, agarrando-nos às coisas boas que temos vindo a fazer, como foi na última partida, corrigindo algumas coisas menos positivas que temos feito, seguindo o nosso caminho. A pressão da vitória existe desde o primeiro jogo. Não há nada de anormal ou diferente, é apenas mais um jogo difícil e que queremos ganhar".Ainda em relação ao onze poveiro, o líder alvinegro sabe que "tem um plantel bastante bom, com bons jogadores. Apenas não começou da melhor forma o campeonato. No futebol, equipas que têm grandes plantéis, mas não começam bem, caindo num lugar na tabela classificativa, onde ninguém deseja estar, por vezes mesmo tentando fazer as coisas da melhor forma, nem sempre se consegue, pois, o consciente não ajuda. É uma boa equipa, que quer ganhar, joga em casa e corre atrás do prejuízo, embora diferente do nosso". No entanto, garante que os poveiros vão "ter pela frente uma equipa com uma ambição enorme e muita vontade de vencer, objetiva e cientes das dificuldades, tentando aproveitar em alguns momentos do jogo e fase menos positiva que o adversário atravessa. Temos de criar essa instabilidade, fazendo o nosso jogo, para conseguirmos a vitória".Róchez em gestão de esforçoO avançado hondurenho Bryan Róchez já treinou na Choupana, após ter representado a seleção do seu país. Rui Borges mostra-se contente com este regresso, mas deixa o alerta: "O Róchez vem de um desgaste enorme de jogos, viagens longas e mudança de fusos horários. Vamos ter algum cuidado e perceber como se encontra a nível físico. Estou feliz por ele já estar na Madeira, pois tem sido um jogador importante. A equipa sem o Róchez deu uma boa resposta, pois ganhou, o que também me deixa satisfeito. Quem joga menos, tem tido oportunidades, dando sinal à equipa técnica, que é possível contar com eles".No mercado de Inverno, os nacionalistas contrataram um reforço, curiosamente, conseguido no rival Marítimo. Rúben Macedo está já integrado no plantel e vem dando uma boa resposta. "Conseguimos contratar o Rúben Macedo, numa oportunidade de mercado. Não precisa de adaptação à ilha pois já estava na Madeira. Sente-se bem, está feliz e motivado, querendo ajudar, estando ciente dos nossos objetivos. Sente que chegou a uma equipa com qualidade e vai trabalhar para jogar e ajudar no que for preciso. Acrescenta ao grupo de trabalho, pois se fosse para ser mais um, não valia a pena. O grupo está bom, com os jogadores disponíveis, estou feliz e sinto que estão todos focados para seguir o nosso caminho e procurar mais uma vitória, que é a nossa vontade", finalizou o treinador dos alvinegros.