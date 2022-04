Rui Borges e a receção ao Rio Ave: «Vai ser um jogo competitivo que queremos ganhar»

Defrontar o Rio Ave não é tarefa fácil, seja em casa, seja no reduto dos vilacondenses. O Nacional joga mais uma partida de importância vital, mesmo sabendo que já não depende de si próprio e que a hipótese de regressar ao principal escalão está praticamente hipotecada, embora em termos matemáticos ainda seja possível."Espero um Rio Ave à imagem do que tem sido, sendo bastante competitivo, muito coeso e organizado. Uma equipa muito comprometida e motivada, com qualidade individual e um técnico que conhece bem esta Liga e tem-no demonstrado ao longo da sua carreira. Vai ser um jogo competitivo, jogamos em casa e queremos ganhar, fazendo o nosso trabalho com toda a responsabilidade e todo o querer.", começou por afirmar o técnico nacionalista no lançamento da partida de domingo, às 14 horas, no Estádio da Madeira. Quanto aos vilacondenses: "O Rio Ave é uma equipa difícil, mas também sabe que vai defrontar um opositor difícil, pois nestes jogos a nossa equipa também está motivada já que vai defrontar um dos candidatos a ser o campeão do nosso campeonato. Neste jogo, no que é o trabalho do treinador, não será necessário mexer muito com a motivação dos jogadores em relação a outras partidas. Eles estão num momento positivo, nós estamos num momento mais delicado em termos de exibições e resultados, tentando não criar ansiedade e desconforto que por vezes têm acontecido em alguns jogos e que nos tem saído bastante caro".O extremo Witi tem estado a treinar de forma condicionada e poderá não estar em condições de ser convocado, sendo a única baixa no plantel nacionalista."Quantos mais jogadores tivermos disponíveis melhor para nós, treinadores, pois dão-nos mais soluções e coisas diferentes mesmo nas mesmas posições, face às suas características e perante a leitura que fazemos do adversário. É sempre bom ter quase o plantel total em termos de disponibilidade, o que também demonstra que a parte física é bem feita de uma forma geral. O importante é mexer com a parte da consciência dos jogadores, pois temos tido muita instabilidade e em termos de contas, estamos praticamente arredados do que era o nosso objetivo, mesmo sendo ainda possível matematicamente. Vamos motivando os jogadores, pois há trabalho pela frente, está em causa o futuro deles, o nosso e o do clube. O respeito e a vontade têm que estar presente todos os dias, seja no treino, seja no jogo. Tentar fazer o melhor em termos individuais, num coletivo que temos idealizado quanto ao próximo adversário. Nesta fase o mais importante é mexer com a parte mental do jogador, pois existe ansiedade e pode haver um abater de motivação em algum momento, pois estamos longe do objetivo. Temos de estar vivos e dar o nosso máximo em cada jogo que vai existir até ao final do campeonato", afirmou Rui Borges.Em relação à estratégia para tentar chegar à vitória perante um dos melhores classificados da Liga Sabseg: "Em termos de estratégia há sempre coisas diferentes consoante o adversário. A vontade, o querer, a ambição, o rigor é igual tanto seja com o Rio Ave, como no jogo com a Académica que neste caso é o último classificado. Tentamos passar a informação para os jogadores estarem preparados para o que vão encontrar no adversário tanto em termos ofensivos, como em termos defensivos", vincou Rui Borges.