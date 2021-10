Rui Borges e as críticas do vice-presidente: «Vi como se fosse a opinião de um adepto»

Recentemente, em declarações ao programa "Bola na Rede" da Antena 1 Madeira, João Pedro Mendonça, vice-presidente e médico do Nacional, afirmou que não acreditava na subida de divisão da sua equipa, face à qualidade do plantel e aos resultados até então conseguidos. Rui Borges, abordou hoje o tema, na habitual conferência de imprensa de lançamento da partida com a Académica: "Vi como se fosse a opinião de um adepto, sinceramente. Agora, não podemos esquecer que é alguém de dentro e que representa dois sectores dentro da estrutura, tendo responsabilidades e acaba por criar algum desconforto, seja na equipa técnica, seja nos jogadores". Questionado sobre a forma como o plantel reagiu: "Acredito que tenham sentido, pois é alguém que faz parte do grupo e não vamos fugir a isso, mas não vamos valorizar isso de uma forma muito grande. Temos de estar preocupados connosco, e isso, até tem de motivar os jogadores, dando uma clara demonstração que essa pessoa está errada nas suas declarações. Mas aquilo que nos preocupa é o jogo e não as suas declarações. O nosso foco é o jogo com a Académica".





No regresso a Coimbra, onde foi treinador, antes da mudança para a Madeira, o líder dos alvinegros foi claro quanto ao seu estado de espírito: "É uma casa que merece respeito. Tenho muita consideração e amizade pelo seu presidente também, muitos amigos, mas amigos, amigos, negócios à parte, como se costuma dizer. Quero ganhar simplesmente, respeitando sempre a Académica, um jogo especial sim senhor, mas a partir do momento em que começa, não me lembro de mais nada, apenas que quero vencer, independentemente, de ser a minha ex- equipa e ter amigos do outro lado".O facto de conhecer o plantel dos estudantes, no seu entender, não lhe garante uma vitória no embate de segunda-feira. "Posso conhecer individualmente, pois coletivamente tem coisas diferentes, com um treinador novo, tem ideias e dinâmicas diferentes. Em termos individuais, claramente que estamos identificados com o que podem fazer, estão numa fase não muito positiva e que a tabela classificativa não espelha a qualidade da equipa, longe disso. Temos de estar na máxima força, máxima concentração. É um jogo, vai ter uma história, independentemente de tudo o resto", disse.Face à atual classificação, onde é 10º classificado, o técnico alvinegro sabe que a deslocação ao reduto dos estudantes é importante. "São todos os jogos importantes. Temos a noção que chegámos numa fase em que o campeonato tem sido bastante competitivo, pois jogámos duas vezes fora, depois jogámos em casa e agora vamos outra vez fora, com equipas que têm algum peso neste campeonato. A ambição é sempre vencer, seja fora ou em casa, pela história do Nacional, pela sua ambição ao longo dos anos na segunda Liga e na primeira. São jogos difíceis, não adianta fazer futurologia. Queremos vencer este jogo, e depois sim, vamos ver o que dá a conquista dos três pontos. Ainda é muito cedo e a distância existe para cima e para baixo, mas ainda vai correr muita água até ao final da prova".Sob a sua liderança, Rui Boges, admite que a equipa nacionalista ainda não está totalmente à sua imagem. "Está ainda longe daquilo que pretendemos. Em termos defensivos estamos melhor organizados, mas ainda podemos melhorar, face ao pretendido, mas ao nível ofensivo ainda estamos muito longe do que pretendemos. O processo ofensivo leva mais tempo, por mais que a equipa treine. Aos poucos estamos a inserir mais informação para não ser tudo de uma vez, pois isso não adianta. Penso que vamos melhorar pois os jogadores estão com a abertura muito boa ao que pretendemos, pois não adiante ter boas ideias, bons treinos, se não fazemos os jogadores acreditarem nas coisas. Não tenho dúvida que no futuro seremos mais fortes. O processo defensivo é muito importante, pois olhando para trás, as equipas que têm subido de divisão, são quase todas as melhores defesas do campeonato. Temos qualidade e vamos fazer golos, sem qualquer dúvida", finalizou.