Rui Borges: «É visível que a equipa está mais confiante»

Já sem a pressão da luta pela subida de divisão, o Nacional está numa fase positiva de resultados e de exibições. Após o triunfo caseiro alcançado frente ao Farense, os alvinegros deslocam-se a um reduto sempre difícil, como é o caso do Leixões. Rui Borges garante que a sua equipa continua focada na obtenção do melhor lugar possível em termos de classificação nesta Liga. "Queremos tentar ao máximo atingir a melhor classificação possível, não é o melhor momento, pois não conseguimos atingir o nosso objetivo e agora é criar pequenos objetivos, para continuarmos focados e acima de tudo respeitar esta instituição que assim o merece, pela sua história, pelo seu passado. Individualmente os jogadores também podem ser valorizados, pois ficar no quarto lugar não é a mesma coisa que ficar em sétimo", disse o técnico nacionalista. No entender deste técnico, "é visível que equipa está mais confiante. Não sei se foi o libertar da pressão de ter de subir, que era positiva e o jogador tem de saber lidar com isso. Nesta fase final, perdendo o foco e não entrando em relaxamento, apesar de estarmos na parte final da época temos sido mais consistentes, mais fortes. O grupo sente maior confiança e queremos dar seguimento, não. Nós treinadores temos de lutar contra esse facto que possa surgir em termos relaxamento mental, que por vezes surge de forma indireta por parte dos jogadores. O grupo tem mostrado um foco enorme e queremos ganhar, respeitando o adversário, dando seguimento à nossa regularidade nas últimas cinco jornadas em termos exibicionais".Quanto ao embate agendado para Matosinhos, o treinador foi claro: "Jogamos com uma equipa que está numa luta direta connosco para esses lugares que ainda poderemos atingir. Vão encarar o jogo com bastante ambição, para poderem igualar a nossa pontuação. Nós queremos ganhar para chegar ao quarto lugar e distanciar-nos do Leixões também". E ainda sobre os leixonenses, destacou que os madeirenses vão "encontrar uma equipa bastante competitiva, que joga em sua casa, num ambiente bom e intenso, o que ajuda o Leixões a ser ainda mais competitivo e mais forte. Temos noção disso, mas queremos dar seguimento aos últimos jogos que realizámos de certa forma bem conseguidos quer em termos individuais, quer ao nível colectivo".JOÃO MANUEL FERNANDES