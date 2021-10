Rui Borges espera "um Mafra dinâmico"

No regresso dos adeptos à Choupana, sem limite de entradas, Rui Borges quer somar o seu primeiro triunfo caseiro, hoje, diante do Mafra (14h00). "Será o nosso primeiro jogo perante os nossos adeptos. É muito motivador, deixa-nos com um bocadinho mais de ansiedade, de chegar a hora, pois o futebol sem adeptos não é a mesma coisa, pois são eles que dão a paixão ao jogo, a intensidade até por vezes, dão alma. Esperamos que os nossos adeptos compareçam em massa e que nos apoiem para ganhar, pois eles ajudam-nos sem qualquer dúvida, a vencer jogos".





Quanto ao Mafra: "É uma boa equipa. Tive oportunidade de ver alguns jogos do Mafra. São bastante dinâmicos, com gente jovem, irreverente. São fortes no jogo interior e ofensivo. Chegam com muitos jogadores na zona de finalização e temos de estar bem precavidos para isso. Mas queremos dar sequência aos jogos que temos tido e jogando sempre com a ambição de vencer".O técnico nacionalista não confirmou a continuidade ou não do jovem Rui Encarnação na baliza alvinegra: "Rui Encarnação é uma opção. Possivelmente poderá jogar, está nos convocados, o Vágner ainda está fora. São dois guarda-redes que dão garantias. Estou tranquilo e sei que quem jogar vai-nos ajudar".