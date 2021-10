Rui Borges: «Estou feliz pela entrega dos jogadores»

O Nacional defronta este domingo o Sp. Covilhã que vem de uma goleada sofrida (4-0) frente ao Casa Pia, curiosamente, o mesmo adversário que venceu os nacionalistas na Choupana e levou ao despedimento do técnico Costinha, para a entrada de Rui Borges. O novo líder soma dois triunfos, um para a Taça de Portugal e outro para a Liga Sabseg, ambos fora de portas.





"Foi um bom início. Estou feliz por isso, pelos pontos conquistados no último jogo, pela passagem na Taça de Portugal. Estou contente com a atitude que os jogadores demonstram ao longo da semana, desde o primeiro que aqui chegámos, mas estamos cientes que estamos longe do que desejamos e podemos fazer, tanto como equipa, quer em termos individuais. Estou feliz pela entrega dos jogadores e a capacidade que demonstram para entender o mais rapidamente o que pretendemos deles e o desejado para a equipa", afirmou o líder alvinegro.Quanto a uma equipa à sua imagem: "Requer muito trabalho ainda, quer a nível ofensivo, quer a nível defensivo, em termos de rigor do individual, dentro do coletivo. Estavam com dinâmicas diferentes, o que é normal, pois cada treinador tem as suas, não sendo em seis ou sete dias de trabalho que se consegue estar claramente identificados com tudo o que se pretende. Há sempre reajustes e vamos insistindo nos comportamentos desejados, pois é isso que nos leva a ser cada vez melhores e mais perfeitos".O próximo adversário é o Sp. Covilhã, que soma menos um ponto que os madeirenses."O Sp. Covilhã é muito intenso e competitivo, principalmente, na sua casa. Não é pelo resultado menos positivo que teve na última jornada, que apaga o bom começo de época que está a ter. Tem bons jogadores, com muito valor individualmente e uma equipa forte nos duelos, quer em termos ofensivos, quer ao nível defensivo. É uma equipa forte em termos físicos e dinâmica. Em casa é muito competitiva e nós temos de os superar nessa forma de jogar", revelou no lançamento da partida da 8.ª jornada.