O Nacional defronta este sábado o Casa Pia, no relvado dos lisboetas. Rui Borges entrou no emblema alvinegro após o desaire caseiro (1-2) que os madeirenses sofreram na Choupana perante os casapianos. Costinha foi despedido e de Coimbra chegou um técnico com a esperança de continuar a lutar pela meta traçada: o regresso à Liga Bwin. Curiosamente, essa derrota sofrida no Estádio da Madeira, é a única registada nos confrontos entre os dois emblemas, pois em cinco embates, quatro foram favoráveis aos nacionalistas.Nas últimas jornadas, o Nacional voltou aos triunfos, somando duas vitórias e um empate, dando um novo alento aos seus sócios e simpatizantes. O confronto com o líder da prova não é decisivo para os madeirenses segundo o pensamento de Rui Borges: "Faltam algumas jornadas e não olho para o jogo como sendo decisivo. É importante, pois jogamos com um adversário que está acima de nós na classificação. Queremos encurtar a diferença pontual que nos separa, por isso, teremos de fazer tudo para obter uma vitória. É esse o objetivo, não pensando que se não vencermos estaremos afastados. É um jogo difícil, mas queremos ganhar, sabendo que iremos ter dificuldades. Temos feito golos e nos últimos jogos também melhorámos a nossa prestação defensiva. É um jogo que nos pode dar muito no sentido de encurtar distâncias, é esse o nosso desejo".Quanto ao onze lisboeta, o treinador alvinegro tece elogios. "O Casa Pia tem feito um campeonato imaculado, pois têm sido muito competentes, bastantes regulares, pois a classificação assim o demonstra. São uma equipa bem organizada, muito perigosa no último terço do campo, pois possui jogadores bastante rápidos e fortes no um contra um. São também a equipa com menos golos sofridos, tendo uma boa leitura coletiva em termos da sua organização defensiva", afirmou.Depois, enalteceu o técnico dos líderes da competição: "São uma equipa bem orientada, com um treinador com bom conhecimento e com quem me identifico também pelas suas ideias". Para Rui Borges, o adversário também sabe do valor da sua equipa: "Acredito que do outro lado também sabem que irão defrontar uma equipa que também forte, que em termos ofensivos tem crescido e queremos continuar a crescer, com bons resultados, sabendo que iremos à procura da conquista dos três pontos, com o maior respeito pelo adversário. Temos de estar preparados, para conseguir obter mais uma vitória".