Rui Borges: «Focados naquilo que será o jogo, tendo humildade e ambição para vencer»

A história vale o que vale, mas a verdade é que o Nacional nos jogos que disputou com o Leixões, nas diversas competições, nunca perdeu. Mas este facto não irá pesar no pensamento dos madeirenses, amanhã à tarde, quando pisarem o relvado do Estádio da Madeira para defrontar os 'bebés' do Mar. "É bom o Nacional nunca ter perdido com o Leixões, mas também e fosse o contrário, não ligava. Cada jogo tem a sua história, felizmente o Nacional tem ganho sempre e nós com toda a certeza com humildade vamos olhar para jogo não pensando em passados, pois estes, não ganham jogos. Temos de estar focados naquilo que será o jogo, tendo humildade e ambição para vencer", disse Rui Borges no lançamento da partida.O técnico nacionalista sabe as dificuldades que irá encontrar frente a um conjunto nortenho que também ambiciona os lugares cimeiros: "Será um jogo difícil, apesar de ser em nossa casa, contra uma equipa competitiva, com jogadores experientes na Primeira e Segunda Ligas. Queremos dar seguimento ao que temos vindo a fazer, embora sabendo que nos esperam algumas dificuldades. Queremos continuar a vencer em nossa casa, pois isso é importante. Uma equipa que quer andar nos lugares cimeiros, em casa tem de ser fortíssima, embora por vezes isso acaba por ser difícil face à competitividade que existe nesta competição. Dentro o que somos enquanto equipa e aquilo que temos feito em termos de qualidade, compromisso e humildade de trabalhos, queremos vencer. Esse será sempre o nosso objetivo".Sobre os leixonenses, Rui Borges está bem identificado. "É uma equipa com jogadores fisicamente fortes, sendo um conjunto muito competitivo. Tem atacantes rápidos e acaba por ser um onze perigoso nas transições. Possuem um meio campo com qualidade e fisicamente fortes. A defesa é também potente, um pouco à imagem do que é a Segunda Liga. Sabemos que iremos encontrar dificuldades, mas queremos aproveitar algumas fragilidades que o adversário possa conceder. São rápidos nos contra-ataques e temos de estar atentos nesse sentido", revelou.No último jogo na Choupana, os adeptos nacionalistas vibraram com uma 'chapa 4'. O líder dos madeirenses admite algumas expectativas, mas sem euforias: "É normal os adeptos terem expectativas face ao último resultado conseguido em casa, sendo normal que nós equipa técnica e os jogadores também tenhamos essas expectativas. O crescimento tem sido sustentado, embora em Faro tenhamos ficado um pouco tristes. Não pudemos deixar dúvidas a quem gosta de nós, aos nossos adeptos, que acreditam e têm visto um bom crescimento da equipa. A equipa tem dado uma boa resposta em termos diários, estou feliz pelo o que o grupo vem fazendo nos treinos. Agora, estando na Madeira, percebo realmente, estas viagens são desgastantes. Temos tentado ter cuidado nesse sentido e os jogadores têm dado uma resposta fantástica".O mercado de Inverno está à porta. Mas no Nacional, o tema não parece alimentar ilusões. Rui Borges foi claro nas suas afirmações: "Neste momento nem falo em termos de possíveis reforços. Estou focado nos jogadores que tenho, acredito muito neles e estou feliz com todos. É normal que alguns não estejam tão felizes, pois uns jogam mais e outros jogam menos, mas o futebol é isto. Os treinadores tomam decisões e não estou preocupado com o mercado de Inverno, mas sim o que vamos conseguir fazer em cada jogo".