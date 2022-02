Rui Borges: «Focados num só resultado que é a vitória»

Amanhã, às 11 horas, o Nacional vai procurar regressar aos triunfos frente ao Penafiel, após o empate conseguido na Póvoa de Varzim. Os alvinegros não se podem atrasar mais na tabela classificativa na luta por um lugar que dê acesso à Liga Bwin. Mabrouk Rouai é a única baixa por castigo pois foi expulso frente aos penafidelenses. Um jogo que não terá público pois os alvinegros foram penalizados com um jogo à porta fechada face a um processo relativo à inscrição do ex- técnico Luís Freire.

"Espero que demos uma resposta mais positiva do que a que demos na Póvoa de Varzim, onde fizemos, principalmente na primeira parte, um jogo aquém do que desejávamos, das expectativas criadas por nós próprios. Amanhã, vai ser um Nacional motivado, confiante apesar de tudo e focado num só resultado que é a vitória, pois é isso o que procuramos em qualquer jogo em nossa casa, tentando encurtar a diferença pontual para quem vai acima de nós. Queremos seguir o nosso caminho com tranquilidade, mas acima de tudo com mais uma vitória somada ao que temos feito até agora", começou por afirmar Rui Borges no lançamento da partida. O técnico sabe que pela frente vai ter um Penafiel ambicioso: "Vamos defrontar uma equipa bem organizada, competitiva, bem orientada, à imagem do seu treinador. Apostou claramente para uma possível subida de divisão, face ao seu plantel, pelas qualidades individuais, um Penafiel que vem de uma vitória em casa e que procura também aumentar os seus níveis de confiança. Vão tentar vencer, pois fazem-no em qualquer jogo".





O líder nacionalista, está, no entanto, confiante: "Nós sabemos o que vamos encontrar, quer em termos individuais, quer em termos coletivos, estamos preparados. Vamos tentar fazer golos que é o objetivo, pois vínhamos de um par de jogos a fazer muitos golos. Queremos manter a baliza a zeros e claro com uma vitória".

«Infelizmente não poderemos ter os nossos adeptos»

Face a um castigo do Conselho de Disciplina, o Nacional vai jogar na Choupana, sem o apoio dos adeptos. Terá de cumprir um jogo de castigo, face a uma irregularidade na inscrição do ex-técnico Luís Freire. Apesar desse contratempo, Rui Borges espera oferecer um triunfo aos apoiantes alvinegros: "O público faz parte do que é a essência do jogo, da paixão do futebol, da adrenalina. O público está a ser penalizado por algo que não tem nada a ver com ele. Ficamos tristes e queríamos ter os nossos adeptos, pois precisamos deles, principalmente, em momentos que queremos ganhar. A ambição e a paixão do público que pode ajudar quando jogamos em nossa casa, infelizmente não poderemos ter os nossos adeptos connosco, mas tudo faremos para lhes dedicar uma vitória no final, pois também merecem".

«Afinal ninguém ama como a gente»

Não há porta que nos separe dos nossos adeptos. É este o repto dos responsáveis nacionalistas, que convidam os apoiantes alvinegros a deslocarem amanhã até à Choupana e assistirem à partida no Restaurante/Bar 3ª Parte, porque: "a união faz a força, independentemente de qualquer obstáculo, queremos que os nossos adeptos vibrem todos juntos com mais um triunfo do nosso clube". O capitão Camacho faz mesmo um apelo à presença dos sócios e simpatizantes do clube, que até poderão ganhar bilhetes duplos para as duas próximas jornadas: Casa Pia (fora) e Trofense (casa). "Afinal, ninguém ama como a gente", lê-se no final do apelo nacionalista.