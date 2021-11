Rui Borges: «Fomos claramente superiores ao Rio Ave»

Apesar do desaire do Nacional em casa do Rio Ave, o treinador Rui Borges assumiu, após o encontro, que conseguiu tirar aspetos muitos positivos da exibição da sua equipa."Durante os 90 minutos fomos claramente superiores ao Rio Ave. Na 1ª parte o Rio Ave não nos causou perigo e nós chegámos muitas vezes às zonas de finalização. Na 2ª parte entrámos igual. O Rio Ave teve um lance perigo e, tirando isso, tem o golo e mais dois remates. De resto, controlámos bem o jogo, podíamos ter criado mais perigo na 2ª parte, mas mesmo assim, conseguimos chegar muitas vezes à zona de finalização. O Rio Ave foi feliz, muitas vezes acompanha os audazes e os campeões. No entanto, este foi o melhor jogo desde que chegámos ao Nacional . Estou super otimisma em relação ao futuro", disse o técnico, que acrescentou ainda que não mexeu mais cedo porque estava satisfeito com a exibição da equipa.