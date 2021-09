Rui Borges não quer facilitismos: «Temos de honrar a região»

Poucas horas depois de se vincular ao Nacional, Rui Borges já terá o seu primeiro teste à frente dos alvinegros, defrontando este sábado o FC Vinhais, em partida referente à 2.ª eliminatória da Taça de Portugal.





A equipa seguiu viagem esta manhã para o norte do país e o técnico deixou o alerta aos seus pupilos: "Quero uma equipa que quer mostrar claramente que está ali para ganhar, respeitando sempre o adversário, embora este seja de outro escalão. Vai ser difícil a equipa estar à imagem que eu quero, mas em termos de estrutura que se comece a identificar com o que pretendemos. Não podemos facilitar, pois temos de honrar a Região, a camisola e o emblema que trazemos ao peito. É claramente um jogo para vencer".Depois, acredita que "os jogadores queiram dar uma boa resposta, pois após uma mudança de treinador, há sempre uma mudança de atitude. Esperamos ser uma equipa competitiva, intensa, com todas as adaptações que iremos fazer face a um relvado sintético, mas que não pode, nem vai servir de desculpa". Por outro lado, esta partida "servirá para o treinador conhecer melhor o comportamento dos jogadores em campo".Ditou o sorteio, que os madeirenses se desloquem ao campo do F.C. Vinhais. Curiosamente, Rui Borges, vai fazer a sua estreia à frente da "nau alvinegra", na sua Região, embora não na sua cidade natal, que é Mirandela. "Tem um significado especial, pois é na minha Região, apesar de não ser na minha cidade. Mas mais do que isso também é algo que me ultrapassa. Quero vencer, que os jogadores deem boa resposta, que não facilitem em nada, quer com ou sem bola. Criar uma boa coesão de grupo e fazer um bom jogo", finalizou o técnico de 40 anos que substituiu Costinha na liderança do conjunto da Madeira.