Rui Borges: «O foco dos jogadores tem sido fantástico»

O histórico de confrontos entre o Nacional e o Trofense é claramente favorável aos nacionalistas, que em quatro partidas, venceram todas. Mas a história vale o que vale e os madeirenses querem sob o comando técnico de Rui Borges, começar a subir na tabela classificativa da Liga Portugal Sabseg, de forma a poder atingir a meta traçada no começo da temporada: voltar à Liga Bwin. O Trofense não será um adversário fácil.





"É um jogo dentro do que tem sido este campeonato e que irá ser assim até ao seu final. Um jogo competitivo, muito intenso, contra uma boa equipa, que tem feito bons jogos, tem poucos golos sofridos o que indica bem a sua coesão. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar e espero que estejamos preparados, pois trabalhamos para isso. Tivemos uma boa semana de trabalho, com intensidade e boa entrega. A qualidade existe e é aliar à qualidade individual e colectiva, a parte competitiva", disse o técnico dos alvinegros.Apesar de ter ainda pouco tempo à frente da equipa, Rui Borges, revela que "os jogadores têm feito um esforço no sentido de assimilar as minhas ideias. O foco tem sido fantástico, ganhando também hábitos em termos do que é a exigência diária. Ainda não estamos totalmente dentro do que desejamos para a equipa, mas uma boa parte já está".O triunfo conseguido na Taça de Portugal frente ao Vinhais, foi bom, mas não garante a vitória na Trofa: "É bom ganhar como foi o triunfo conseguido da Taça de Portugal, pois vencer dá sempre um ânimo diferente. Mas agora, o contexto é outro. Vencemos e fomos sérios, pois era esse o desejo. Estávamos apenas há um dia e meio no clube. Temos de dar seguimento, agora num contexto de jogo diferente ao da taça".O plantel do Nacional conta com um boletim clínico bastante carregado, com cinco ausências já a algumas jornadas."Temos ainda alguns jogadores de fora por lesões, mas temos de estar focados naqueles que podem jogar e ajudar. Os que estão disponíveis são os mais importantes e é com esses que vamos fazer tudo para vencer, mais do que lamentar ausências. Queríamos ter todos, pois o grupo fica muito mais forte, mais competitivo, mas os que estão, tenho a certeza que darão uma boa resposta", finalizou o treinador dos madeirenses.