Rui Borges: «O grupo está cada vez mais focado e motivado no objetivo»

O Nacional vai estrear-se no novo ano, jogando perante os seus adeptos, perante um Feirense que também é candidato à subida e que está num bom momento, a um ponto do primeiro lugar e somando mais seis pontos que os madeirenses. Atravessando uma fase muito positiva, pois há quatro jornadas que não conhece o sabor da derrota, os alvinegros querem entrar com o pé direito em 2022."Espero um jogo competitivo. Vamos encontrar uma equipa super motivada e que está confiante. Conta com muita gente jovem e com vontade de crescer e se mostrar em termos profissionais. Estão a fazer um belíssimo campeonato, sendo um conjunto muito bem orientado. Estão confiantes e são muito eficazes no ataque rápido e transições ofensivas. Não vamos fugir ao que somos, perante o que identificámos do adversário, como os seus pontos fortes e os menos fortes que também os tem como qualquer outra equipa. Estamos motivados e confiantes para dar seguimento ao que temos feito até agora e aos resultados positivos que temos obtido", disse Rui Borges no lançamento da partida com os fogaceiros.Sobre a importância do confronto com os homens de Santa Maria da Feira, o técnico foi claro: "Quem vê de fora diz, que é uma fase crucial. Jogamos com o Feirense e Benfica B em casa. Não podemos fugir a esta ideia e a esses factos. Estamos a tentar encurtar as distâncias e eleva um pouco a importância do jogo. Mas não me preocupo muito com isso, mas sim, que temos encurtado os pontos de diferença, temos melhorado em muitos aspetos, feito golos, sendo um dos melhores ataques, com uma defesa que está melhor e vai melhorar ainda mais. Falta uma segunda volta toda, olhando jogo a jogo, sendo importante dar sequência ao que temos feito. O Feirense é uma grande equipa, com um campeonato muito bom, pela sua qualidade e com um treinador muito bom. Não é o momento, pois já é longo, é candidato à subida. Queremos dar seguimento ao que temos vindo a fazer, pois estamos num bom momento. Não queremos que as pessoas duvidem, pois merecemos o que estamos fazendo e temos estabilidade".Sem competir desde 29 de Dezembro de 2021, os madeirenses esperam entrar com o pé direito neste novo ano. "A paragem também foi boa, para nesta fase a meio da época, os jogadores respirarem um pouco. Estamos focados nos nossos objetivos. Estou feliz porque a equipa tem dado uma demonstração enorme de caráter e compromisso, um grupo cada vez mais unido e focado no que são os nossos objetivos. Com humildade, pois nem sempre seremos superiores aos adversários, mas parte do compromisso e caráter vai-nos levar a ganhar algumas vezes. Temos conseguido conciliar o compromisso e a qualidade, tornando-nos mais fortes. Estou feliz pelo grupo, no seu trabalho diário e com os pés sempre bem assentes na terra, cientes que estamos atrasados, não podendo errar muito. Mas motivados para vencer", revelou o líder dos alvinegros.Os nacionalistas desde a primeira hora que assumiram o objetivo de regressar à Liga Bwin. Rui Borges não se sente mais ou menos pressionado, numa altura em que a sua equipa está em clara ascensão na tabela classificativa. "Não senti pressão quando estava atrasado, não é agora que as coisas estão melhores que vou sentir pressão. Nem sempre vai correr tudo bem, como nós desejamos ou queremos, e trabalhamos durante a semana. A equipa está ciente que não vamos ganhar sempre. Mas quem nos ganhar vai ter que trabalhar muito mais que nós. Temos qualidade, temos sido felizes e estamos concentrados. Temos uma ambição enorme e humildade, pois não somos super-homens, sabendo que não vamos ganhar sempre, mas vamos fazer tudo para vencer", afirmou.Numa era COVID-19, todos os cuidados são poucos. Rui Borges está ciente deste facto: "É importante nesta fase em que o vírus do COVID tem atacado as equipas de futebol, ter os cuidados devidos. Temos de nos proteger ao máximo, temos tido todo o grupo de trabalho disponível, recuperando até alguns lesionados, o que é importante".Com a reabertura do mercado, o treinador dos homens da Choupana, não sonha com muitas mudanças no grupo de trabalho e explica porquê: "Muito sinceramente, estamos felizes com o grupo de trabalho que temos, que têm dado uma resposta muito boa. Não estamos focados no mexer do grupo, que é fantástico, poderá entrar no máximo um jogador, mas não é um dado adquirido, pois estamos com um bom plantel. Os reforços são o José Gomes e o Bruno Gomes que estão recuperados, ou Chaby que também já está bem. Esses são os verdadeiros reforços, pois querem ajudar os restantes companheiros".Para poder assistir à partida Nacional-Feirense, os sócios nacionalistas têm entrada gratuita desde que tenham as quotas em dia, para além de terem de apresentar o Certificado de Vacinação e um comprovativo de um Teste Rápido de antigénio (TRAg) à COVID-19, com o respectivo resultado negativo, realizado nos últimos sete dias à data do jogo. Os interessados podem realizar o seu teste no Posto de Testagem que estará situado no túnel de acesso à Bancada Poente do Estádio da Madeira, entre as 15 horas e as 20 horas.