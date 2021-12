Rui Borges: «O grupo está focado e motivado»

O Nacional comemorou esta quarta-feira o seu 111º aniversário. O plantel nacionalista deseja oferecer aos adeptos nacionalistas um bom presente de anos. O técnico Rui Borges diz que o grupo está motivado para somar mais um triunfo, mesmo sabendo que o Farense também está numa fase ascendente em termos de produtividade."As expectativas são boas. É nossa vontade dar continuidade ao que temos feito nos últimos jogos em termos de qualidade de jogo, para dar seguimento ao triunfo caseiro que tivemos, que foi importante para ganhar ânimo e dar maior força à nossa ambição. Boa semana de trabalho, pois trabalhar após vitórias é sempre bom. O grupo está focado e motivado, sabendo que vamos defrontar uma boa equipa, se calhar das melhores da Segunda Liga, com muitos bons valores individuais, que não começou muito bem o campeonato, mas não deixa de ser uma grande equipa. Os últimos jogos foram mais positivos, estão numa fase também positiva, pois venceram fora perante um bom adversário. São um conjunto competitivo. Temos as nossas ambições e qualidades, vamos tentar fazer o nosso jogo", disse o líder alvinegro no lançamento da partida de domingo.Para o técnico, "o foco está sempre na nossa equipa e ajustando a estratégia perante o adversário seguinte. Queremos ser cada vez melhores e não deixar dúvidas no que temos feito para trás, no que temos conseguido em aumento da qualidade e capacidade física da equipa, que me parece cada vez melhor. Temos de demonstrar em campo a nossa ambição".Em tempo de aniversário, o treinador nacionalista gostaria de dar mais uma alegria aos adeptos do clube. "É um jogo sempre especial pelo aniversário do clube esta semana, que representamos com muito orgulho. Tentar ter essa felicidade de acumular o aniversário, uma vitória e somar mais três pontos. Somos sextos classificados e queremos ser quintos, respeitando o adversário, em mais um jogo difícil, como têm sido todos, pois a segunda Liga está cada vez mais competitiva, com muitos empates. Seguir a nossa caminhada, sabendo que podemos ter alguns percalços, mas sempre focados no objetivo final", finalizou.