Rui Borges: «O nosso trajeto no Nacional termina aqui»

Ponto final na liga entre o Nacional e Rui Borges. Um final já esperado e há muito anunciado, face ao não atingir os objetivos traçados pelos responsáveis nacionalistas, que visavam o regresso à Liga Bwin. "Nós percebemos as coisas, acho que era por mútuo acordo que o nosso trajeto no Nacional termina aqui. Quero agradecer aos adeptos o carinho demonstrado ao longo destes oito meses e agradecer a toda a estrutura por ter dado esta oportunidade de trabalhar no clube. Foi pena não ter conseguido atingir o objetivo e fica a frustração de não estar nas decisões finais, que era estar nos três primeiros classificados. Estou de consciência tranquila e vou seguir em frente. Desejo as maiores felicidades ao Nacional e eu vou seguir o meu caminho com a minha equipa técnica", afirmou o treinador de 40 anos.

Quando questionado sobre o que falhou… "O que falhou? É repartido por toda a gente. Falha-se em tudo em qualquer local, mas ninguém foge às responsabilidades. Algumas coisas poderiam ser diferentes, mas o futebol é isto! Há que saber lidar com o que se passou ao longo da temporada e tentar melhorar, seja a estrutura do clube, seja a equipa técnica e jogadores, pois todos falharam no objetivo", disse. E o sentimento é desilusão? "Desiludido não! Foi uma boa oportunidade trabalhar neste clube, pelo seu passado e por toda a sua história. Frustração, um pouco… por não conseguir o objetivo final. Temos de dar os parabéns às outras equipas", afirmou o ex- treinador nacionalista.

Em relação ao seu futuro, Rui Borges não abriu o jogo, jogando à defesa: "O futuro para já é férias, respirar um pouco e desfrutar um pouco com a família. Depois logo se verá qual será o futuro. Desejo as maiores felicidades do Mundo ao Nacional e que na próxima temporada consigam atingir os seus objetivos. Acredito que pela sua história, será a subida de divisão. Ficarei a torcer por eles".