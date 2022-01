Rui Borges: «O que aconteceu com o Benfica B não vai acontecer sempre»

O passado é passado. O Nacional foi surpreendido em casa pelo Benfica B, mas o grupo de trabalho já esqueceu esse desaire. O foco está na visita ao Vilafranquense, numa partida onde os nacionalistas não querem voltar a falhar golos, como aconteceu frente aos encarnados.

"Temos um grupo com uma coesão enorme. Não fomos felizes pois falhámos na finalização, são jogos, os jogadores falham, o treinador também erra em muitas decisões, faz parte do nosso dia a dia e temos de saber lidar com os erros, com coisas menos positivas que acontecem. Queremos dar continuidade ao bom jogo que fizemos, pois se fizermos o mesmo, vamos ganhar, pois o que aconteceu com o Benfica B não vai acontecer sempre e não vamos falhar golos a toda a hora. Não é por acaso que somos o segundo melhor ataque", disse Rui Borges no lançamento da partida com os homens de Vila Franca que será disputada no sábado, em Rio Maior.

Depois, o técnico nacionalista explicou a importância de vencer o Vilafranquense: "É importante ganhar porque queremos continuar o nosso caminho e demonstrar que o jogo passado foi apenas um percalço, faz parte, pois o futebol é isto. É pena pois acabamos sempre por ficar um bocadinho frustrados, não merecíamos perder, quanto mais pelos números que foram. Não podemos ter percalços, pois estamos perto do nosso objetivo, temos conseguido ir aos poucos ganhando esse terreno, que nos leva ao nosso desejo. Vamos continuar a trabalhar, estamos cientes do que fizemos, não queremos deixar dúvidas e dar a mesma resposta na próxima partida em termos de qualidade de jogo, mostrando que não é por acaso que temos feito o caminho que temos feito até aqui. Claro que esta derrota não estava nas nossas contas, mas vamos seguir em frente e olhar para o próximo jogo".

"Vilafranquense tem uma belíssima equipa"

Para o treinador dos homens da Choupana, o Vilafranquense "tem uma belíssima equipa, vem de um resultado negativo mas fez um bom jogo. São fortes nas transições, têm bons avançados, um homem de área que é forte no jogo aéreo. Jogam em casa e querem também voltar às vitórias. Jogar em Rio Maior é igual como se fosse em Vila Franca. Já jogam lá há época meia é como se jogassem em casa. Olho sim para a equipa, que é coesa e vem subindo a sua qualidade de jogo". Mas prometeu que os homens de Vila Franca "vão encontrar um Nacional motivado e com a ambição que tem demonstrado".

Oportunidade de negócio

O extremo Levi Lumeka acabou por não ser reforço do Nacional, neste mercado de Inverno pois chumbou nos exames médicos. Rui Borges diz-se feliz com o grupo que tem às suas ordens e desvaloriza a não contratação. "Não se trata de uma necessidade, mas sim algo que surgiu no mercado e que poderia ser útil. Não vai ser jogador do clube, não estamos preocupados com o mercado. Se surgir alguma oportunidade como foi o caso, dentro do que o clube pode fazer, muito bem. Mas estou focado com os que tenho para treinar, pois esses são os melhores e os meus, pois são eles que vão dar resultados e vitórias".

Numa altura onde se fala sempre de possíveis saídas, o líder dos nacionalistas não se mostra também preocupado. "Não sinto instabilidade nos jogadores numa altura de transferências. Fico feliz pois tenho jogadores com capacidade para muito mais, pois têm muita qualidade individual e têm sido valorizados nesta época. Vejo que estão todos focados naquilo que é o objetivo do Nacional e vão ajudar o clube até ao fim. Nem mesmo os que têm jogado menos, não os vejo preocupados em sair. Estão sim à espera de uma oportunidade. No fim-de-semana tivemos algumas baixas e todos os que entraram responderam muito bem. Só não tivemos sorte no resultado", finalizou.