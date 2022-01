Rui Borges: «O que fizemos menos bem na primeira jornada terá de mexer com o nosso orgulho»

O Nacional vive o melhor momento da temporada, somando três triunfos consecutivos, numa série muito positiva com quatro vitórias e um empate, em cinco partidas. Amanhã, o Benfica B chega à Choupana com a vantagem psicológica de ter goleado (5-0) os alvinegros na primeira jornada da Liga Portugal 2 Sabseg. Rui Borges não era o técnico dos nacionalistas na altura, assume que "faço parte do grupo, a primeira derrota, é como se tivesse sido comigo. Faço parte de um grupo e somos todos. Temos que nos lembrar do que a equipa fez menos bem na primeira jornada e isso terá de alguma forma mexer com o nosso orgulho. Faz parte, temos que nos sentir quando as coisas não correm como desejamos. Estamos motivados em relação ao que temos vindo a fazer, com resultados positivos, continuando a nossa caminhada, sempre focados na exigência e competência que temos de ter em cada jogo".Quanto ao conjunto benfiquista, o técnico teceu elogios: "Mais uma equipa difícil, como tem sido todos os jogos, pois cada vez mais esta é uma Liga muito competitiva. Vamos defrontar uma equipa jovem, com jogadores que aspiram chegar à equipa principal do Benfica, que é das melhores da Europa. É difícil jogar contra estas equipas, pois não têm grande pressão naquilo que é o campeonato. Tem vindo a fazer uma prova de excelência, estão muito motivados, aliado à qualidade individual de cada um deles e os resultados falam por si. Temos de estar preparados para aquilo que será a exigência, para o que vamos encontrar, mas nunca baixando a nossa ambição de vencer, respeitando sempre o adversário".O onze que tem vindo a dar boa conta do recado, terá forçosamente de ser alterado. Rui Correia e Danilovic vão cumprir um jogo de suspensão, pois viram o quinto cartão amarelo frente ao Feirense. "Não me preocupa ter de mexer na equipa. Claro que vamos jogar sem dois jogadores que têm vindo a crescer também com a sua qualidade. Mas o grupo tem estado com um grande carácter e quem não tem jogado, trabalha muito e muito bem, o que me deixa muito feliz e tranquilo, vê-los a treinar assim, pois poderiam não estar motivados pelo facto de não estarem a jogar, seria natural. O nosso papel também é motivá-los e ter todo o grupo feliz, esperando uma oportunidade para jogar. Essas oportunidades surgem e têm que as agarrar, sendo só aquilo que são nos treinos", disse o treinador de 40 anos de idade, que já conquistou os adeptos nacionalistas.As vitórias dão alento e confiança ao balneário. Os vários futebolistas que vão passando pela sala de imprensa, confirmam que a motivação e união do grupo, fazem a diferença. "O grupo tem crescido em termos de ambiente de grupo. Claro que as vitórias e os pontos que vamos conseguindo, levam a que o grupo esteja mais forte, mais coeso e mais motivado, com grande ambição. Temos crescido em termos gerais em todos os aspetos, mas é claro que haverá alguns jogos que não iremos ter sempre a mesma qualidade de jogo, principalmente, em termos ofensivos. Estão conscientes que nem sempre vamos vencer com classe. Umas vezes vai ser pela qualidade, outras vai ser mais no compromisso, no caráter, na organização da equipa no seu global. Sabem que para vencermos, teremos de trabalhar bastante em todos os jogos", finalizou.