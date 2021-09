Rui Borges perto de render Costinha no Nacional

O Nacional está em negociações avançadas com Rui Borges para render Costinha no comando técnico da equipa. A contratação ainda não está fechada, mas ao que Record apurou o acordo está bem encaminhado e o treinador prepara-se para abraçar um novo desafio na Liga Sabseg logo depois de sair da Académica.





O presidente dos alvinegros, Rui Alves, conta apresentar o novo treinador antes do jogo de sábado com o Vinhais, referente à 2.ª eliminatória da Taça de Portugal, embora não seja garantido que o eleito já esteja sentado no banco frente aos transmontanos.Quanto a Costinha, despediu-se esta terça-feira do plantel e vai reunir com os dirigentes para acertar a rescisão, mas não deverá abdicar de receber o contrato na totalidade. Um facto que poderá atrasar o processo de desvinculação.