Rui Borges: «Preparados para as dificuldades que o Rio Ave vai colocar-nos»

O Nacional defronta amanhã, em Vila do Conde, um rival direto na luta pelo regresso à Liga Bwin. Os madeirenses vão medir forças com o Rio Ave, após duas semanas sem estarem a competir face aos trabalhos de seleção e ao facto de já terem sido eliminados na Taça de Portugal. Rui Borges admite que a sua equipa está em fase de crescimento e esta paragem pode dar origem a uma quebra. "Estamos numa fase positiva em termos de resultados. Era algo que nos estava a motivar e este tempo de paragem que tivemos, vai levar a uma aprendizagem maior do que queremos e desejamos. Foi um crescimento bom ao nível coletivo que foi quebrado. Não podemos ficar preocupados com isso", disse o líder dos alvinegros.Durante este tempo de paragem, os nacionalistas disputaram dois amigáveis, frente à AD Camacha e o Marítimo, com o treinador a não querer dar grande destaque ao empate conseguido perante os maritimistas: "Tanto como o Marítimo, como com a Camacha, foram dois jogos importantes para dar algum tempo de jogo aos jogadores, se bem que, não seja a mesma coisa que disputar uma partida oficial. A equipa esteve comprometida, ciente que é para o nosso bem. Foi bom e deu para perceber que quem tem jogado menos está à espera de uma oportunidade, sendo importante poderem ter tido a possibilidade de acumular minutos de jogo, de forma a estarmos minimamente preparados para o que aí vem no campeonato."O próximo opositor é um rival na luta pela subida ao principal escalão do futebol português. Em Vila do Conde, Rui Borges sabe que está um técnico que também conhece os nacionalistas. "O Rio Ave é uma grande equipa, com bons jogadores, sendo individualmente uma equipa cheia de qualidade, com um coletivo muito forte. Nota-se que têm um grupo bastante coeso e motivado. Vai ser um jogo difícil, mas vamos olhar com respeito, como se fosse com outra equipa, mas é óbvio que vamos defrontar um clube que apostou claramente na subida de divisão, com um orçamento que assim o indica. Têm qualidade e esperamos que tenhamos a concentração que tivemos nos jogos de treino, pois com toda a certeza que estaremos preparados para as dificuldades que o Rio Ave nos vai colocar e vamos tentar fazer o nosso jogo e vencer, pois, é sempre o nosso objetivo, com respeito pelo adversário, sabendo que é um jogo complicado, sabendo que têm um treinador que também conhece a grande maioria dos nossos jogadores. Mas isso não quer dizer nada e esperamos que seja um bom jogo", disse na antevisão da partida com os vilacondenses.Uma boa notícia para os jogos que se seguem, é que durante este tempo de paragem, o departamento clínico do Nacional conseguiu recuperar alguns dos futebolistas lesionados. "Recuperámos o Rúben Freitas, o Chaby, que tiveram mais tempo para treinar e recuperar um pouco a forma. Não estão ainda como nós desejamos e como eles desejam, mas são dois jogadores comprometidos, têm treinado muito bem e dado uma boa resposta. Fico feliz, pois tenho quase o plantel todo disponível e passo a ter boas dores de cabeça", revelou.