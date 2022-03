Rui Borges: «Quem não estiver a mil por cento não será opção»

O Nacional vai defrontar o Mafra, fora de portas, em mais uma final para os madeirenses, que têm cada vez mais, poucas possibilidades de atingir a meta inicialmente traçada, que passa pelo regresso à Liga Bwin. O técnico Rui Borges continua a acreditar e fala abertamente sobre o estado de espírito que os seus pupilos terão de ter para estas nove finais. Com os dois primeiros lugares da classificação já difíceis de alcançar, o terceiro posto poderá ser a saída para os alvinegros, disputando o playoff."Não deito a toalha ao chão. Já o disse no final do último jogo e quem eu sentir que não está focado no objetivo de subir de divisão, não vai fazer parte do nosso lote de opções para o jogo. Matematicamente ainda é possível, sabendo que é muito difícil, mas há a posição do terceiro classificado que dá acesso ao playoff e essa ainda é bastante possível para atingir o nosso desejo. Temos de nos agarrar a essa hipótese e fazer tudo para vencer. Quem não estiver a mil por cento comprometido não terá possibilidades de jogar, pois claramente não será opção", disse o treinador nacionalista.Quanto ao próximo jogo, o técnico foi claro na sua abordagem: "A equipa, acima de tudo, tem de ter o espírito da responsabilidade. As coisas não correram como nós queríamos. Vamos olhar para este jogo, como uma partida de dificuldade máxima, acrescida, contra uma boa equipa, que praticamente não tem grande pressão, pois não se propôs diretamente com o objetivo da subida. Está numa posição equilibrada na tabela classificativa. São uma equipa com muita qualidade naquilo que é o seu jogo ofensivo. Estão motivados, será um jogo difícil".Para o líder da turma da Choupana, só há um caminho a seguir: "Temos de fazer tudo para ganhar, todos enquanto jogadores e equipa técnica. Respeitamos o adversário, mas teremos de dar tudo em campo para conquistar os três pontos".