Rui Borges: «Queremos ganhar, pois enquanto há vida, há esperança»

O Nacional na "era Rui Borges" está no seu pior momento, pois já não vence há quatro jornadas, somando duas derrotas e dois empates. Amanhã, não há mais margem para erros, perante a Académica que é o último classificado da Liga Sabseg. O técnico alvinegro acredita que ainda é possível atingir o terceiro lugar e disputar o play-off de acesso à Liga Bwin.

"Acaba por ser um jogo um pouco diferente porque temos amigos, jogadores, estrutura, fui bem recebido, bem tratado. Não esqueço quem me trata bem e me deu a oportunidade de trabalhar num clube tão histórico. Quero ganhar, com todo o respeito que tenho, contra uma equipa que está num momento difícil, mas nós também não estamos num momento muito bom. Não ganhamos há quatro jogos e é algo que não queríamos, que mexe connosco e também tem de mexer com valores individuais, em termos da nossa personalidade, pois são muitos jogos sem vencer. Uma equipa que quer estar nos melhores não pode estar tantos jogos sem ganhar. Independentemente do respeito e carinho que possa ter pelo adversário, quero vencer", disse Rui Borges no lançamento de uma partida onde irá reencontrar a sua ex–equipa, antes de abraçar o projecto nacionalista.

Quanto ao embate com os estudantes de Coimbra, disse que "vai ser um jogo muito difícil": "conheço bem o adversário. Apesar de ser o último classificado, tem bastante qualidade e não é por acaso que tem o melhor marcador do campeonato. Sinceramente, acho que podem ganhar a qualquer adversário do campeonato, têm muito valor individual, embora estejam num momento difícil. Nos últimos jogos temos defrontado equipas que estão no meio da tabela e têm-nos criado muitos problemas, principalmente em nossa casa e não temos conseguido vencer. Serve de alerta também, pois apesar de ser o último classificado temos de olhar para ele com respeito, ter 100 por cento de concentração e de foco, se não, sai-nos caro, como nos tem saído. Acaba por ser também um jogo de vida ou de morte para eles, pois já estão com alguma distância em relação às equipas que estão nos lugares acima. Queremos ganhar, pois enquanto há vida, há esperança e queremos fazer a nossa parte até ao fim da prova, ultrapassando esta fase menos boa".

«Temos de fazer a nossa parte, não basta dizer que acreditamos»

Os madeirenses têm oscilado em termos classificativos, estando mais distantes dos lugares que dão o acesso direto à Liga Bwin. No entanto, o terceiro posto ainda é possível de atingir e dessa forma tentar regressar ao convívio dos grandes do futebol português. "Neste momento, o objetivo passa por chegar ao terceiro lugar, pois estamos mais distantes dos dois primeiros lugares. Acho que a parte de atingir o playoff ainda é possível, pois temos jogos com adversários diretos. Temos de fazer a nossa parte, mas não basta dizer que acreditamos e depois em campo não demonstramos. Temos de passar as palavras para o terreno, mostrando que queremos ganhar e no final logo fazemos uma análise de tudo o que foi feito", afirmou.

Rui Borges não considera que jogar na Choupana tenha passado a ser um handicap. "Não acho que seja complicado jogar em casa. É apenas o momento. Depois, a pressão de ganhar a equipas que não estão acima na classificação, por vezes não decidimos tão bem e com o passar do tempo de jogo ficamos mais ansiosos. Temos sofrido poucos golos e ainda esta semana falámos sobre isso, em relação à organização ofensiva do adversário. É isso que me deixa mais triste, pois sofremos golos após erros individuais, após faltas de concentração, que não podem existir, numa equipa que quer andar a lutar com os melhores. Nós, como treinadores, temos de pensar que é preciso treinar, mas se calhar às vezes, treinamos é demais. Parece que chamamos as coisas menos boas, quando treinamos tanto esses aspectos. O futebol é bonito por causa disto. Estamos numa fase onde não nos podemos expor a pequenos erros, pois tem-nos saído caro. Temos sido bastante penalizados com erros mais individuais do que propriamente mérito do adversário em relação ao que é o seu jogo ofensivo. Temos de estar mais equilibrados e mais concentrados nesses momentos", finalizou.