Rui Borges: «Sinto a equipa com vontade de continuar no caminho dos bons resultados»

Após dois dias de férias natalícias, o Nacional já prepara com todo o cuidado a visita ao Ac. Viseu, sabendo que a partida é importante para continuar na senda dos resultados positivos e subir na tabela classificativa da Liga Sabseg.





"Tivemos o Natal que às vezes poderá desfocar o pensamento do jogador, mas penso que isso não aconteceu, face à boa resposta que deram. Sinto a equipa cada vez mais motivada e cada vez mais ambiciosa, o que nos deixa mais tranquilos, embora sabendo que não vamos ganhar sempre. Sinto a equipa com vontade de vencer e continuar no caminho dos bons resultados, dando seguimento à última vitória conseguida em nossa casa, sabendo que teremos pela frente um adversário difícil", começou por afirmar Rui Borges no lançamento do embate com os homens de Viseu, que irá disputar-se em Aveiro."Já jogam em Aveiro há algum tempo desde a época passada e treinam lá alguns dias. Se jogassem na sua casa, talvez tivessem mais simpatizantes e sócios em maior número. Já estão habituados ao campo, ao estádio, por isso não vejo que tenhamos alguma vantagem", disse o líder nacionalista.Quanto ao que espera encontrar por parte dos viseenses, adiantou: "Espero um Ac. Viseu ferido pois não ganha há cinco jogos. Conheço alguns jogadores, é uma casa que me diz muito, estou grato e ficarei sempre grato, pois deu-me a oportunidade de trabalhar em campeonatos profissionais. Tenho muitos amigos, alguns jogadores até fizeram parte do plantel que tinha na altura, conheço-os pelo carácter, que é enorme, com uma capacidade de trabalho muito grande, mesmo perante resultados menos positivos. Acredito que vamos ter pela frente um Ac. Viseu na máxima força, com vontade de voltar aos resultados positivos e teremos de estar preparados para tal. Vão entrar fortes, no último jogo mudaram de sistema tático e alguns comportamentos coletivos, mas vamos estar preparados para tal. Não vamos fugir à nossa ideia de jogo e queremos continuar a ganhar.

«A motivação é ganhar o próximo jogo»

Os alvinegros vão subindo na tabela classificativa, estando já na corrida pelos lugares que darão acesso à Liga Bwin. O líder dos madeirenses foi claro no lançamento do jogo: "A motivação é ganhar o próximo jogo, é isso que nos motiva. Não adianta pensar no primeiro ou segundo lugares, se estamos em quinto ou com mesmos pontos que os outros. Queremos sempre subir, e para tal, teremos de ganhar. É esse o objetivo, indo devagar, sabendo que estamos focados na nossa meta. Queremos dar um passo de cada vez, vencendo o próximo adversário, que é uma boa equipa, com jogadores experientes, um bom treinador e também ambicioso". E não fugiu à meta traçada: "Estamos atrasados em relação ao que nós e o clube desejávamos. Vamos pensar jogo a jogo, não tendo qualquer dúvida que o grupo dará uma boa resposta. No final logo veremos em que lugar nos encontramos".

«Focados e comprometidos com ideias e exigências»

Já com algum tempo de trabalho com o plantel, Rui Borges considera que "qualquer equipa nunca está a 100 por cento à imagem do treinador, até porque o próprio jogador dá outras coisas". "As principais ideias estão já assimiladas e eles entendem cada vez melhor a nossa mensagem. Acredito na repetição dos comportamentos e os jogadores estão cada vez mais precisos e isso deixa-me feliz. Sinto que estão motivados e focados, comprometidos com a nossa ideia e a nossa exigência. Sinto um grupo coeso, o que me deixa feliz. Estamos todos no mesmo barco, tudo a remar para o mesmo sítio. Só assim conseguimos bons resultados, mas queremos mais".

«Se não formos ao mercado fico feliz com os mesmos»

Com o mercado de inverno à porta, o técnico nacionalista não abriu o jogo quanto à possibilidade de o seu emblema vir a contratar algum jogador. "Um treinador nunca está contente com o plantel e quer sempre mais jogadores. Mas pelo meu carácter, nunca estive preocupado nesse sentido. No momento certo, veremos com o presidente, se poderemos ir ao mercado sem hipotecar a parte económica do clube. Dentro das possibilidades logo veremos se faz falta, em que posição, mas se não formos ao mercado, fico feliz com os mesmos. Estou contente com todos, mesmo aqueles que têm jogado menos, pois são muito importantes e estão à espera de uma oportunidade para demonstrar que querem ajudar no nosso caminho", disse o responsável dos madeirenses sem abrir a porta a futuras contratações. E finalizou: "O treinador quer sempre mais um ou outro jogador. Não estou focado nesse aspecto, se precisamos de um médio, um defesa, o que for. Estou focado nos jogadores que tenho, o grupo tem dado uma resposta fantástica e os resultados falam por eles, isso deixa-me feliz".