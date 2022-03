Rui Borges: «Subida? Apesar de saber que é difícil, mas não é impossível»

Recuperado de um problema de saúde, Rui Borges, abordou esta sexta-feira o atual momento do Nacional, admitindo que a meta traçada no começo da temporada está mais difícil de alcançar, mas ainda não atira a toalha ao chão. São 10 finais que os alvinegros terão pela frente, onde não dependem só de si próprios, mas o pensamento está em ganhar já o embate de amanhã, na Choupana, frente a um Covilhã que também desespera por pontos.

O técnico nacionalista abordou primeiro o empate caseiro consentido na última jornada em que não esteve no banco a comandar a 'nau' alvinegra: ”Foi algo que não contávamos, nem sequer fazia parte do nosso consciente. Em termos de atitude competitiva, que tem a ver com a concentração, o foco, rigor individual no que é pedido em termos de comportamento ofensivo e defensivo, não foi dos nossos melhores jogos. Houve pouca atitude competitiva, apesar de controlar relativamente o jogo, com exceção da parte final, onde a partida acabou por ficar partida, tendo-nos até exposto demais e que poderia ter nos causado a derrota. Não estivemos, em termos mentais, preparados para o que era a nossa obrigação. A culpa é minha como é lógico”.





Só que, agora, esse resultado já não muda e como tal “não há nada a fazer ou a lamentar". "É só olhar para o que fizemos de positivo e dar uma resposta muito diferente amanhã, de forma a podermos voltar às vitórias”, atirou. O líder nacionalista admite que “está mais difícil chegar onde se quer". "Foi numa fase como esta que entrámos no clube e a dificuldade que existia nessa altura foi superada, conseguindo aproximarmo-nos até ao fim da primeira volta aos da frente. Temos que fazer melhor, pois tenho a certeza que dessa forma iremos chegar até ao grupo da frente", vincou.

Questionado se ainda acredita na subida, Rui Borges foi direto: “É difícil e não podemos fugir a isso. Mas a minha certeza é que o meu acreditar é muito grande. Sou positivo de nascença e não digo isso só por dizer. É com toda a sinceridade. Acredito mesmo que podemos atingir o objetivo, apesar de saber que é difícil, mas não é impossível. Se fizermos uma boa sequência nestes próximos 10 jogos, fazendo algo mais do que fizemos até nessa primeira volta, poderemos chegar a esses três primeiros lugares. O grupo de trabalho e todos no clube estão cientes das dificuldades. Se formos concentrados, a qualidade individual virá ao de cima aliada à parte competitiva da equipa e ao rigor da mesma”, considerou o treinador do Nacional.

«Não é por conhecerem a nossa forma de jogar que temos vindo a perder pontos»

No meio da conversa, o treinador dos madeirenses não concordou com a ideia que neste momento, as equipas adversárias já sabem como o Nacional joga, sendo mais fácil de travar os alvinegros. ”Penso que não é por conhecerem a nossa forma de jogar que temos vindo a perder pontos. Dentro de uma ideia de jogo, temos mudado algumas coisas, em algumas partidas”, afirmou. E foi mais longe nesta avaliação: “Na minha leitura, não será por conhecerem melhor a nossa forma de jogar. Nos primeiros jogos que vencemos, a parte ofensiva em termos de qualidade não era nada de extraordinário, era boa, mas a parte competitiva levava-nos a ganhar os jogos. Estamos a ter dificuldades nessa concentração dos jogos. Não é a pressão, pois essa é positiva, pois estamos a lutar pela subida e não a lutar para não descer. Já estive do outro lado e sei que é bem diferente. Não me vou desculpar, mas não estamos a saber lidar com estes contratempos que temos encontrado nos últimos jogos. Não é só os jogadores, pois a equipa técnica, é a maior responsável em relação a isso. Serei sempre o responsável e vou defender sempre os jogadores. Não podemos ficar presos e receosos de fazer as coisas. Temos de acreditar que somos melhores.”

«Sp. Covilhã é uma boa equipa»

Amanhã, os adeptos alvinegros poderão voltar a apoiar a sua equipa de forma que o Nacional regresse aos triunfos. Sobre o Covilhã, Rui Borges tem uma boa opinião, apesar da atual classificação dos serranos. "São uma boa equipa. Estive a ver o último jogo deles em direto na televisão e acho que perderam injustamente, pois fizeram um belíssimo jogo. São competitivos, intensos, fortes nos duelos, fisicamente uma equipa muito boa. Têm muita qualidade individual no último terço do campo, em termos ofensivos. São muito organizados e estão cada vez mais consolidados nesse aspeto. Em termos defensivos, agora com este treinador, melhorou muito. São uma equipa muito difícil apesar de não terem ganho muitos jogos. Se calhar sentem a pressão de não terem conseguido sair dos últimos lugares da classificação. Têm qualidade para estar numa melhor posição classificativa”, concluiu Borges.