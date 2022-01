Rui Borges: «Temos de ter a responsabilidade e a vontade de voltar às vitórias»

O Nacional travou o trajeto ascendente na tabela classificativa na Liga Portugal 2 Sabseg, averbando duas derrotas consecutivas. Rui Borges acredita que o plantel vai dar uma boa resposta já amanhã, frente a um FC Porto B que não tem a pressão de chegar à Liga Bwin.

"As semanas têm corrido bem, naquilo que é trabalho, entrega. Temos noção do que temos de melhorar coletivamente e individualmente. Sabemos o que fizemos de menos bom nestes dois últimos jogos, apesar de contra o Benfica termos perdido com erros individuais e neste encontro não estivemos tão bem. Uma equipa que quer subir de divisão, faz três golos fora, não pode sofrer quatro. O que estava para trás não estava tudo bem e agora também não está tudo mal. Estes dois atrasaram-nos naquilo que era o nosso caminho, pois a nossa margem não era muito grande. Agora, temos de ter a responsabilidade e a vontade de voltar às vitórias", disse o técnico nacionalista de 40 anos.

Em relação ao próximo opositor, o FC Porto B, o líder alvinegro sabe bem o que vai enfrentar: "Vamos encontrar uma equipa jovem, sem pressão, pois as equipas B não têm essa pressão. São miúdos que pretendem chegar à equipa principal que é uma das melhores na Europa e no Mundo. Só por isso, já sabemos a sua qualidade em termos individuais".

Apesar das duas derrotas sofridas pela sua equipa, o treinador alvinegro acredita no regresso aos triunfos: "Apesar das duas derrotas que tivemos, o FC Porto também tem a noção que vai encontrar uma equipa com uma vontade enorme para voltar às vitórias e de fazer um bom jogo, mas acima de tudo, vencer. É isso que queremos, que desejamos e precisamos para atingir os nossos objetivos. É um objetivo geral, estrutura e grupo de trabalho. Os jogadores têm essa noção, é uma pressão boa, pois é para vencer. Temos de lidar com isso de forma natural, mas cientes da responsabilidade que isso acarreta".

Dudu e Bruno Gomes espreitam oportunidade

O ponta de Lança, Bryan Róchez está ao serviço da seleção das Honduras e só regressa à Madeira, no próximo dia 3 de fevereiro. Rui Borges desvaloriza esta ausência. "O Róchez tem vindo a fazer um percurso ascendente, apesar de nos últimos dois jogos não ter estado tão bem, com um rendimento tão bom. Estou sempre preocupado com os que estão, pois vão dar uma boa resposta no jogo de amanhã. O Dudu e o Bruno Gomes estão à espera de oportunidades, são jogadores com características diferentes, com uma vontade enorme de corresponder à oportunidade que possa surgir. Estou super tranquilo e sei que vão ajudar a equipa naquilo que pretendemos", afirmou convicto.

O mercado de Inverno está a fechar e o Nacional ainda não contratou ninguém, tendo chumbado um possível reforço, o extremo Levi Lumeka. "Não se trata de falhas nos alas, pois temos vários extremos. Era um jogador com características diferentes, interessantes e que nós pensamos que poderia acrescentar algo ao grupo de trabalho. Não conseguimos e seguimos em frente. O importante são os que estão. O treinador quer sempre mais, apesar de ter uma boa equipa. Estou ciente daquilo que o clube pode oferecer e ter, sem hipotecar o equilíbrio financeiro e do grupo. Estou feliz a treinar esta equipa e é com estes jogadores que tenho, que estou feliz e vou lutar para vencer. Não perco tempo a pensar no mercado", disse abordando o mercado de Inverno que está quase a fechar. E ainda sobre o tema: "Não sinto ninguém insatisfeito, com vontade de sair, por isso, é sinal que estão focados e com vontade de atingir o objetivo. Mesmo aqueles que se fala que podem sair face a algum interesse no mercado de Inverno, não os vejo a perder o equilíbrio naquilo que é o trabalho diário. Vejo o grupo todo focado num só objetivo, que é vencer e voltar às vitórias que é o nosso grande objetivo no imediato".