Rui Borges: «Temos de ter ambição e personalidade para querer sempre o melhor»

Arredado da luta pelo regresso à Liga Bwin, o Nacional quer terminar na melhor classificação possível. Como tal, vencer o Farense é obrigatório para continuar a subir na tabela classificativa e aproximar-se de Benfica B e Feirense."Em termos individuais, jogadores e treinador, temos de ter alguma ambição, carácter e personalidade para querer sempre o melhor. O melhor é ganhar, independentemente de já não conseguir o objetivo principal que queríamos, ficar em quarto lugar não é a mesma coisa que ficar em quinto ou oitavo. É também o futuro de todos nós que está em causa, a imagem que fica de todos. Acima de tudo é ter respeito pela instituição que representamos, pela sua história e queremos dar tudo para conseguir vencer o jogo, fazendo o melhor possível neste momento. Não há relaxamento, mas sim concentração total e dar o máximo", disse Rui Borges no lançamento da partida de amanhã, a disputar no Estádio da Madeira, na Choupana, onde não poderá contar com os lesionados Suliman, André Sousa e Rúben Freitas, para além dos castigados Bryan Róchez e Rafael Vieira. De volta ao onze deve estar o rei das assistências Marco Matias e o capitão Vítor Gonçalves.Quanto ao jogo contra o Farense, que é o atual nono classificado, o técnico dos alvinegros acredita "que será um bom espectáculo". Sobre o onze algarvio que nos últimos cinco jogos, apenas perdeu frente ao líder Casa Pia e somou quatro vitórias, o responsável dos nacionalistas foi claro: "O Farense não começou bem, mas tem uma belíssima equipa, quer em termos individuais, quer ao nível colectivo. Melhorou bastante com a entrada do Vasco Faísca, estão motivados e sem pressão. Acredito que querem fazer uma classificação condizente com a sua qualidade, que também é aquilo que nós queremos, visto que não atingimos o principal objetivo, tal como eles, que eu julgo que numa fase inicial também ambicionava subir à primeira Liga. Têm sofrido poucos golos e estão a crescer na tabela classificativa. Sabe se fizer um bom resultado aqui aproxima-se de nós um pouco".Por último reforçou a ideia do que quer da sua equipa: "Queremos ser um Nacional positivo e sem pressão extra, até poderemos estar mais confiantes e fazer um bom jogo de forma a cimentar o nosso lugar na classificação. Acima de tudo, desfrutar do jogo, com a máxima responsabilidade. Espero que seja um bom espectáculo com duas boas equipas".