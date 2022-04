Rui Borges: «Teremos de fazer o nosso trabalho, pois enquanto há vida há esperança»

É certo que o Nacional já não depende só de si para atingir a meta traçada no começo da temporada, que visava a subida à Liga Bwin. Mas o triunfo alcançado frente ao Rio Ave na última jornada, deu um novo alento para esta reta final da competição."O ânimo é diferente quando se ganha. Obtivemos uma boa vitória, o grupo tem a noção que fez um bom jogo. Fomos rigorosos em todos os momentos do jogo e isso foi o que nos faltou em alguns jogos. Foi uma semana bastante tranquila, com um sorriso no rosto do grupo, mas estando conscientes que foram apenas mais três pontos. Temos de estar focados no próximo adversário, que é difícil, pois está tranquilo em termos de campeonato, vai jogar com toda a confiança e sem grande pressão, em sua casa, num campo difícil pelos seus adeptos fervorosos que criam um bom ambiente para um jogo de futebol", disse Rui Borges no lançamento da partida de amanhã, frente ao Estrela da Amadora.E reforçou a ideia transmitida ao longo da semana de trabalho na Choupana: "Teremos que fazer o nosso trabalho, pois enquanto há vida, há esperança. Temos de fazer o nosso trabalho, dando o máximo e dar seguimento ao que fizemos no último jogo, não deixando dúvidas no ar, que somos uma equipa forte só em alguns jogos, até em termos individuais, os jogadores têm que sentir e ter o orgulho ferido, mostrando carácter. Foi só três pontos que conquistamos, mas não adiantamos nada se não dermos seguimento a esse triunfo com o Rio Ave. Temos de lutar com o mesmo rigor, mesma qualidade e o mesmo foco, para vencer mais este jogo, pois foi isso que nos levou à vitória com o Rio Ave".O líder dos nacionalistas sabe que pela frente terá "uma equipa mais tranquila e mais confiante. Não acredito que possa haver algum relaxamento. Se fosse já no final da época, poderiam abrandar, mas ainda faltam cinco jogos. Jogam sem grande pressão e com toda a confiança, até para poderem errar, pois o erro não terá tanta importância. Não têm nada a ganhar ou a perder, jogando pelo gosto e dignificar a camisola que representam para atingir a melhor classificação".Assim, o treinador dos madeirenses foi claro na abordagem ao jogo: "Vamos estar preparados para o que encontrar-mos do lado contrário, foi nesse sentido que trabalhámos durante a semana, focados no que o Estrela da Amadora poderá apresentar. Vamos tentar ser mais fortes e sair com a vitória."Marco Matias e Vítor Gonçalves são baixas pois viram ambos o quinto cartão amarelo e irão cumprir um jogo de castigo frente aos homens da Amadora. O líder dos madeirenses admite que são pedras influentes, mas acredita que quem jogar poderá compensar as suas ausências."É a oportunidade para quem está de fora ou tem jogado menos. Acredito que vamos ser fortes, pois todos estão bem identificados com o que têm de fazer nas suas posições. Claro que são dois jogadores importantes ao longo do campeonato. O Marco Matias é líder nas assistências e traduz bem a sua importância para a equipa, mas jogará outro jogador que também dará qualidade e ajudará a vencer. O Vítor Gonçalves é o capitão, é um líder competitivo, o que ajuda muito no que é a nossa equipa. Tenho a certeza que quem jogar, fará um bom jogo e vamos ser competitivos na mesma", finalizou.