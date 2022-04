Rui Borges: «Vai ser um jogo de tudo ou nada»

Domingo D. Ou antes, de defrontar um Chaves que é um concorrente direto e está em vantagem relativamente ao Nacional. Será este o pensamento do técnico Rui Borges e dos seus jogadores. Assim, é ganhar, ou… ganhar!"Trabalhar depois de uma vitória é sempre mais tranquilo, naquilo que é o sentimento individual do jogador. Foram duas semanas boas, com os todos empenhados, só não tínhamos o Danilovic que estava na seleção. Treinaram bem, focados e com a noção que vai ser um jogo de tudo ou nada frente ao Chaves, mas sem criar excessiva pressão, pois poderá não ser às vezes, benéfico. Estamos cientes que decide o resto do campeonato e o que será o nosso trajeto", disse o líder nacionalista, abordando a interrupção da Liga Sabseg.Quanto à importância do encontro disputado no domingo em Trás-os-Montes: "Eles ainda têm margem de erro, nós quase não temos. Sabemos que vamos defrontar uma belíssima equipa, que na minha opinião, se não for a melhor nestes últimos tempos, penso que será a melhor em termos de jogo em termos ofensivo e tem um plantel recheado com muitas soluções, com muita qualidade individual. Conseguiram perceber, a certo momento do campeonato, o que lhes faltava para os tornar mais competitivos e uma equipa mais comprometida".Se o Chaves está em vantagem na tabela classificativa, o mesmo não estará em termos de ambição dos madeirenses que deixam a promessa aos seus adeptos: "O Chaves sabe que vai defrontar um Nacional que não está como desejava, mas também tem qualidade e ambição. Temos tudo a ganhar, pois já estamos atrasados ao que era o nosso objetivo e à nossa vontade. Estamos motivados e com vontade de vencer para continuar na luta pela subida até ao final". Rui Borges destacou depois o factor casa flaviense. "Vamos defrontar uma equipa competitiva e que joga em casa com o apoio do seu público transmontano e sei bem como é, pois, também sou transmontano. Temos que nos abstrair ao máximo desse ambiente e estar muito concentrados, pois não temos margem de erro nenhuma", afirmou.Para preparar uma final, é necessário muito trabalho mental. O técnico alvinegro destacou as ferramentas que o seu clube tem nesse aspecto. "O clube felizmente tem todas as ferramentas que engloba uma equipa profissional de futebol. Por isso, na semana, não mudámos muito, pois têm esse apoio psicológico sempre, para além da parte física muscular e tentamos ao máximo tirar algum sumo disso, valorizando todo o trabalho que feito por sectores. Espero que acima de tudo, estejam preparados mentais, pois ao nível do treino, têm demonstrado estar. É um jogo que só tem que nos motivar, jogadores, treinadores e toda a estrutura, pois só temos de fazer tudo para ganhar. Têm dado uma boa resposta nos treinos e agora esperamos pelo jogo e não tenho dúvidas que estarão concentrados e com uma ambição enorme de vencer", finalizou.