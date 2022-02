Rui Correia: «Nunca vi um campeonato acabar a 10 jogos do fim»

O Nacional voltou a marcar passo na classificação da Liga Sabseg, ao ceder mais um empate caseiro, frente ao Trofense. Os alvinegros estão na sexta posição com 37 pontos e os lugares que dão acesso à Liga Bwin distam já 10 e 12 pontos. Na próxima ronda, os madeirenses voltam a jogar na Choupana, não se sabendo se o técnico Rui Borges já estará recuperado de um problema de saúde e se poderá orientar a equipa.O central Rui Correia foi esta segunda-feira o porta-voz da desilusão do grupo de trabalho mas ainda acredita no atingimento da meta traçada. No seu entender, as contas são feitas no final da época. Até lá, é continuar a acreditar. "Foi um jogo em que as coisas não correram da forma que nós gostaríamos. Acho que entrámos bem, mas tivemos a infelicidade de sofrer um golo, por culpa nossa. Depois fomos atrás do resultado, mas foi insuficiente aquilo que fizemos", relembrou o futebolista em relação à igualdade cedida no domingo, na Choupana.Quanto à luta pela subida, o central foi claro: "Sabemos que fica mais difícil. Apesar de ser um jogo em nossa casa, onde temos a noção que é preciso pontuar, acabámos por fazer um ponto. Nunca vi um campeonato acabar a 10 jogos do fim. Isso aconteceu uma vez, com a pandemia e não é este o caso. Faltam 10 jornadas para disputar e são muitos pontos para se ganhar ou perder. O objetivo do grupo é ganhar mais pontos que os clubes que estão acima de nós e só daqui a 10 jogos é que vamos olhar para a tabela classificativa".Na próxima jornada, os nacionalistas recebem o Covilhã que está na antepenúltima posição da classificação. "Temos de fazer melhor do que fizemos com o Trofense. Tenho a certeza que vamos dar uma boa resposta, como já demos em outras alturas do campeonato. Foi um empate em casa que não estávamos a contar. Daqui a cinco, seis dias, estará aí o novo jogo e vamos-nos preparar da melhor forma para ganhar", disse o pupilo de Rui Borges.Quanto ao seu atual momento de forma, o defesa de 31 anos, prefere falar mais no colectivo: "Nós olhamos de forma individual e o que se passa individualmente também traduz muito o que se passa em termos coletivos. O coletivo nos últimos jogos não tem estado bem e como é óbvio, as nossas prestações individuais também ficam um pouco acinzentadas. Olhando o global e para mim mesmo, sinto-me bem, em forma e confiante, para ajudar a equipa sempre que for preciso. Prefiro não fazer golos e não os sofrer. O espelho da boa época é aquilo que fazemos como equipa, onde está o Rui Correia ou outro colega".