Rui Encarnação: «Foi um sonho tornado realidade»

Quando uns não podem, há outros à espera! Já diz o ditado e Rui Encarnação aproveitou a oportunidade surgida, face às lesões dos habituais titulares da baliza do Nacional, Vágner e António Filipe. Primeiro, foi titular na Covilhã, frente ao Sporting local, para depois voltar a ser dono da baliza alvinegra, na Taça de Portugal, no reduto do Feirense. "Foi um sonho tornado realidade. Já andava à procura há muito tempo de me estrear pelo Nacional, que é o clube que gosto. Desfrutei do momento e espero continuar se o treinador quiser", relembrou o jovem de 23 anos.





Depois, confidenciou o que Rui Borges e os seus companheiros lhe disseram no dia da estreia. "Passaram-me bastante confiança e deixaram-me à vontade para a minha estreia", revelou, desmentindo que tenha passado noites sem dormir: "Até controlo bem a ansiedade. É isto que eu quero para a minha profissão, por isso, não há que estar nervoso. Quero fazer o meu melhor". Recordou ainda o dia da estreia, na serra covilhanense: "Foi o momento. Já não jogava a algum tempo e ao estar em campo, até parecia uma coisa nova para mim. O grupo ajudou, é muito bom, pois ajudam-me bastante e deixaram-me à vontade".Os habituais donos da baliza nacionalista, ambos ausentes por lesões, apoiaram Rui Encarnação: "São dois grandes-redes e que agora tenho o prazer de jogar com eles, pois eu era miúdo e já os via a jogar na televisão. Agora, treino com os dois, são bons colegas". Questionado se iria ser titular, no domingo, na Choupana, frente ao Mafra: "Penso que demonstrei o meu valor. Agora é esperar o que o treinador vai decidir".Para continuar a alimentar o sonho do regresso à Liga Bwin, os alvinegros terão de somar mais um triunfo caseiro na próxima ronda. "Jogo onde temos de dar uma boa resposta, para apagar o jogo da Taça de Portugal, que foi menos conseguido. Jogo para o campeonato, onde queremos vencer e somar mais três pontos", finalizou.