Sosa feliz pela estreia

Anthony Sosa mostrou-se satisfeito pela estreia oficial com a camisola do Nacional, no encontro da última jornada, frente ao Casa Pia. “Esperei pela minha oportunidade e, finalmente, ela apareceu. O jogo correu-me bem, mas o mais importante foi mesmo termos vencido”, afirmou o lateral-esquerdo uruguaio, de 23 anos, que chegou esta época ao emblema madeirense por empréstimo do Progreso. A adaptação tem sido, por isso, gradual: “O futebol português é muito diferente do futebol meu país.”

Quanto à receção ao Farense, marcada para este sábado, Anthony Sosa antecipa as dificuldades que a equipa vai ter pela frente. “Será um jogo difícil, naturalmente, pois vamos defrontar um adversário forte. Todos juntos, equipa e adeptos, vamos dar o máximo para ganhar”, apontou o futebolista, que esteve em campo durante os 90 minutos no triunfo em Pina Manique, por 1-0, frente ao Casa Pia.