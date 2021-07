Sporting empresta Chaby ao Nacional

O Nacional oficializou esta quarta-feira a contratação de Filipe Chaby. O médio-ofensivo, de 27 anos, chega aos insulares por empréstimo de uma época.





Trata-se de uma contratação com o aval de Costinha, treinador que conhece e aprecia as qualidades técnicas do jogador que representou a Académica nas duas últimas temporadas.