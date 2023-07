Supremo Tribunal dá razão a Margarida Camacho

O Supremo Tribunal de Justiça deu razão à ex-administradora do Nacional, Margarida Camacho, num diferendo que já se arrasta há algum tempo e com vários recursos das duas partes envolvidas. O Supremo Tribunal considerou que o despedimento da mesma por parte dos alvinegros não foi regular ou lícito. Desta forma, a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa foi revertida a favor de Margarida Camacho, não considerando provado o desvio de cerca de 23 mil euros, com vários pagamentos com um cartão de débito que lhe fora destinado. Os responsáveis nacionalistas estão a estudar com o seu departamento jurídico este último acórdão, sendo certo que irão recorrer até às últimas instâncias.Recorde-se que em setembro de 2022, o Tribunal do Funchal, havia condenado o Nacional a pagar uma indemnização à ex-funcionária da SAD e a aceitar a sua reintegração, embora Margarida Camacho não queira regressar aos nacionalistas.Rui Alves, presidente nacionalista continua a trabalhar na construção do plantel, mas até ao momento, os madeirenses contrataram apenas o médio defensivo André Sousa, oriundo do Vilafranquense. O central brasileiro Paulo Vítor já treinou esta manhã às ordens de Tiago Margarido, depois de ter rescindido com o Botafogo PB, sendo provavelmente, o único regresso que o líder alvinegro vai conseguir em relação aos futebolistas que estiveram na condição de emprestados na Choupana na época passada, uma vez que Clayton (AVS) e Pipe Gómez (Torreense), já estão vinculados a outros emblemas portugueses, concorrentes também na segunda Liga.Sem capacidade financeira para efetuar um estágio de pré-temporada fora da Madeira, os pupilos de Tiago Margarido vão continuar a trabalhar no seu complexo desportivo, tendo agendado dois encontros amigáveis frente ao Marítimo B e à AD Camacha.