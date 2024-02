Tiago Margarido: «A equipa está com uma certa revolta com o que se passou no último jogo»

O Nacional defronta este sábado (15h30) um Penafiel que nas duas últimas jornadas averbou duas derrotas, quebrando uma boa série de dois triunfos e um empate. Os alvinegros venceram na primeira volta por um expressivo 1-4 e querem agora voltar às vitórias após o desaire sofrido em Santa Maria da Feira, frente ao Feirense. Tiago Margarido não vai estar no banco a comandar a equipa, pois foi expulso na última jornada, mas esteve no lançamento da partida, esperando que o apoio dos adeptos nacionalistas possa uma vez mais ajudar o seu onze a somar mais três pontos, na luta pelo regresso à Liga Betclic."Foi uma semana de muito foco, muita concentração no trabalho, muito rigor, porque pretendemos dar uma resposta à derrota que tivemos na última jornada e como fazemos sempre, damos essa resposta dentro de campo. Trabalhar com o afinco máximo para podermos regressar às vitórias", começou por referir o líder dos madeirenses.Quanto ao adversário de amanhã o técnico de 35 anos deixa o alerta sobre as diferenças que poderão encontrar os locais, em relação à partida da primeira volta: "O Penafiel é uma equipa muito bem organizada, uma equipa que melhorou muito o seu processo em relação ao jogo da primeira volta. Contamos com muitas dificuldades em furar a organização defensiva do Penafiel e naquilo que será a tentativa de ataques rápidos e contra-ataques, que também vão adotar no jogo. Preparamo-nos nesse sentido e estamos muito confiantes de que vamos conseguir os três pontos".Margarido revelou que a sua equipa durante a semana trabalhou "o pormenor que vai requerer este jogo, conto que a equipa esteja preparada, conto com uma equipa com uma vontade enorme para dar uma boa resposta à última jornada e uma equipa que também está com uma certa revolta com aquilo que se passou".Importante, uma vez mais, será o apoio dos sócios e simpatizantes do Nacional. "Mais uma vez apelo ao apoio dos nossos adeptos que nos têm empurrado para as vitórias e sabem perfeitamente que se estivermos juntos seremos mais fortes e só dessa forma é que poderemos ir em busca dos nossos objetivos", finalizou o responsável técnico do onze da Choupana.O capitão, que cumpriu um jogo de castigo, estará de volta aos eleitos e deverá voltar ao onze titular, substituindo Diga Almeida. Face a algum cansaço, Tiago Margarido pode também optar por fazer mais mudanças no onze titular. Martim Gustavo é a única ausência por lesão.