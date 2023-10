Tiago Margarido: «A Oliveirense também privilegia o espectáculo como nós»

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, está otimista para a receção à UD Oliveirense, embora admitindo que não será um jogo fácil para os alvinegros, pois os nortenhos também privilegiam o futebol ofensivo. O facto de a sua equipa estar a vencer, ajuda e muito, o trabalho que é feito durante a semana."É sempre mais fácil trabalhar sob vitórias. Foi uma semana bastante difícil, pois tivemos pouco tempo para preparar o jogo, vimos de um ciclo de três jogos, com três ou quatro dias para os preparar, o que dificulta muito o nosso trabalho. Estamos a superar com distinção um período difícil face ao número de jogos que estamos a fazer. Estivemos a gerir o plantel nestes quatro jogos para que os jogadores possam chegar frescos aos mesmos e obviamente que este jogo não fugirá à regra", afirmou.Em relação ao próximo adversário, o treinador foi claro: "A classificação da Oliveirense prova que está a fazer uma excelente campanha, tal como nós. Estamos entre os três melhores ataques na 2ª Liga, à semelhança do nosso adversário. Prevejo um jogo aberto, com as duas equipas viradas para o ataque, com ambas a privilegiar o que é o espetáculo, que é chegar ao golo. Acredito que será um jogo repartido, com oportunidades para ambas as equipas".Tiago Margarido quer contrariar um possível estado de euforia face à boa campanha da equipa. "Neste momento, somos candidatos à marca dos 40 pontos, o que nos dará a manutenção e depois veremos que objetivo teremos", alertou.Importante é, segundo o técnico, que o Estádio da Madeira registe uma boa moldura humana de sócios e simpatizantes nacionalistas. "Esperamos uma boa casa, pois os adeptos estão envolvidos com este bom momento da equipa. Faço desde já o apelo aos mesmos e que compareçam em massa, para nos ajudar a conseguir a quinta vitória consecutiva na 2ª Liga. Com eles estaremos certamente mais fortes", finalizou.