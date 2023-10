Tiago Margarido acredita que o Nacional pode ultrapassar o Casa Pia: «Temos 50% de hipóteses»

Ditou o sorteio que o Nacional vai receber o Casa Pia na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, numa partida agendada para dia 25 ou 26 de Novembro. Curiosamente, na época passada, os alvinegros surpreenderam ao vencerem no reduto dos casapianos, por 5-2, após prolongamento, isto graças aos golos de Luís Esteves (2), Danilovic, Bruno Gomes e Gustava. Nas meias-finais, a formação madeirense acabou por ser afastada pelo Sp Braga. Após mais uma sessão de treinos, Tiago Margarido comentou o sorteio e mostrou-se otimista, sonhando com uma vitória perante um opositor que milita no principal escalão do futebol português. Esta temporada, diga-se, os madeirenses defrontaram o Casa Pia para a Taça da Liga e venderam cara a derrota (1-2)."Será um jogo bastante difícil, contra uma equipa da 1.ª Liga e que já tivemos oportunidade de defrontar. Foi um jogo bastante equilibrado, onde só nos venceram no período de compensação, numa partida bastante disputada. Julgo que será um jogo onde teremos 50 por cento de hipóteses de seguir em frente", disse o técnico de 34 anos. Apesar de o sorteio não ter sido o melhor, Tiago Margarido acredita numa surpresa: "Não foi um sorteio fácil, apesar de jogarmos em casa. Uma equipa da 1.ª liga traz sempre dificuldades acrescidas. Acredito muito na nossa equipa e poderemos passar." E Para justificar a sua esperança, o técnico fez questão de relembrar o passado recente: "Na época tyransata, o Nacional eliminou o Casa Pia e este ano pensamos o mesmo, levar de vencida formação do Casa Pia, tendo havido muito mérito do Nacional. Agora, vamos tentar reproduzir o mesmo em termos de jogo e de resultado".