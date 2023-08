Tiago Margarido antevê duelo com Marítimo: «Num dérbi não há favoritos, mas queremos vencer»

Um dérbi é sempre um dérbi e o encontro entre Nacional e Marítimo movimenta a paixão clubística na ilha da Madeira. O Nacional vai receber no sábado pelas 14 horas, no Estádio da Madeira, o rival Marítimo, que após 38 anos tombou para a 2ª Liga. Os adeptos alvinegros querem entrar com o pé direito na prova e saborear um triunfo que tem sempre um gostinho especial.O técnico nacionalista, Tiago Margarido, ainda não sabe se poderá sentar-se no banco a orientar o seu conjunto, pois foi suspenso um mês, face a uma inscrição indevida, aquando da sua passagem na época passada pelo Varzim. "Ainda não sei se poderei estar ou não no banco. O assunto está a ser tratado em sede própria. A minha equipa de advogados está a fazer todos os possíveis para que esteja presente no jogo e assim conto estar", revelou Tiago Margarido no lançamento da partida. A sua possível ausência do banco, foi desvalorizada: "Temos uma equipa técnica super competente, cada um com as suas funções, que sabem perfeitamente, qual é a ideia que eu tenho para o jogo. Estando ou não presente, será igual. Mas o mais importante, é o que vai acontecer, um grande dérbi, que na 2.ª Liga já não se disputava há 38 anos, que terá uma grande afluência de público, o que mostra que as pessoas da Madeira estão apaixonadas pelo jogo. Será um grande espetáculo de futebol, num estádio completamente esgotado, onde a Região Autónoma da Madeira, mostra ter paixão pelo jogo e pelas duas equipas".Quanto a expectativas para este embate entre rivais madeirenses, o responsável do Nacional foi direto: "Vamos manter a nossa identidade, sabendo que vamos encontrar uma equipa que fez um investimento muito alto para a divisão em que estão. Acabaram de descer de divisão, têm uma expectativa muito grande, quanto à subida de escalão, é essa a expectativa dos seus adeptos. Tudo o que venha menos do que isso, será um objetivo falhado por parte do nosso rival. Nós temos as nossas limitações, como sabemos, mas nunca nos vamos agarrar a essas desculpas. Em Leiria e em Penafiel também só tínhamos 16 jogadores e isso não serviu de desculpa. Vamos entrar em campo para vencer o jogo e estou plenamente convicto que o vamos conseguir, tendo confiança total na nossa equipa". E deixou a garantia aos sócios nacionalistas: "Seremos uma equipa unida e grande entreajuda entre si que com bola, vamos assumir o jogo e querer colocar em prática aquilo que vai fazendo ao longo da semana". Sobre o estado de espírito dos seus pupilos ao longo da semana de trabalho, Margarido garantiu que "o grupo não esteve mais nervoso. Esteve exatamente igual. Temos vários jogos ao longo do campeonato e que valem três pontos. Este tem um gostinho diferente por ser um dérbi, mas os jogadores encaram a semana da mesma forma e completamente a igual às outras".Jogando em casa, o treinador alvinegro não assume favoritismo para chegar à vitória. "Nestes jogos de dérbi não há favoritos. É um jogo de resultado incerto. O facto de termos conseguido o apuramento para a fase de grupos da Taça da Liga, obviamente, que trás confiança e motivação extra", disse. O treinador revelou ainda que o seu grupo de trabalho está a crescer: "Aos poucos estamos a cimentar cada vez mais a nossa ideia de jogo e vamos melhorando. Com o passar do tempo vamos chegar ao ponto de rebuçado como costumo dizer".Com o mercado ainda em aberto, o responsável do Nacional, assume que ainda espera a contratação de um avançado. "Ainda precisamos de nos reforçar. Estou muito contente com os atuais atletas, mas ainda estamos à espera de reforçar o centro do ataque e penso que esta semana ainda poderemos ter novidades", revelou o treinador de 34 anos.Um ponto positivo nesta época que está a começar, é a presença do VAR, nos jogos da 2ª Liga, uma situação que tem vindo a ser reclamada nas duas últimas temporadas e que agora passa a ser real: "O VAR é uma ferramenta importantíssima para a trazer a justiça ao jogo, ao resultado, neste caso, às decisões do árbitro. Penso que é bastante útil e favorável. Para mim, é uma ferramenta que veio trazer verdade ao jogo".O dérbi madeirense está agendado para as 14 horas de amanhã. A temperatura prevista para a hora do embate é de 35 graus. "À hora do jogo penso que está prevista uma temperatura de 35 graus. Como facilmente se entende, não é a temperatura ideal para se praticar futebol. É preciso repensar os horários, face aos sítios onde os jogos acontecem. Aqui na Choupana, quando está calor, é muito forte e os jogadores vão sentir e penso que isso prejudica o espectáculo", afirmou Margarido.Quanto ao Marítimo, Tiago Margarido foi claro naquilo que espera encontrar pela frente amanhã na Choupana. "O Marítimo é uma equipa em reformulação, que está super pressionada pelos resultados e tem um investimento enorme para a realidade da competição onde vai competir. A expectativa dos seus adeptos é que suba. As pessoas que estão à frente são competentes, reconheço muita competência na sua equipa técnica, sendo uma equipa que procura jogar um futebol atrativo. Vamos estar preparados e estamos preocupados em assumir o jogo. Reconheço muita competência à equipa do Marítimo, que joga bem, com boas ideias, mas estaremos preparados para tudo", disse. E reforçou a ideia da muita pressão que cai sobre os verde-rubros: "Já estive em equipas que lutam para subir e a pressão é totalmente diferente. A gestão de expectativas é complicada de gerir e a expectativa dos adeptos é que a equipa suba e terão de lidar com isso. Teremos que aproveitar isso no jogo".O Estádio da Madeira vai ter casa cheia e o técnico acredita que os sócios e simpatizantes nacionalistas serão uma mais valia para a sua equipa. "A importância dos adeptos é muito grande. A ilha tem paixão pelo futebol, pois os bilhetes esgotaram rapidamente. A importância dos nossos adeptos será enorme. No último jogo em casa, os adeptos foram decisivos no resultado final e neste jogo contamos que aconteça o mesmo. Que sejam uma força extra e o 12º jogador. Sei que vão ser e vão-nos apoiar e levar até à vitória", afirmou acreditando no apoio dos simpatizantes do seu clube. Por último, em termos clínicos, há boas notícias para o líder do Nacional: "Temos três baixas, pois conseguimos recuperar dois atletas, mas isso não servirá de desculpa para nada. Claro que não vou revelar quem está recuperado. Amanhã, vão saber".