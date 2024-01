Tiago Margarido e o dérbi com o Marítimo: «Será mais um jogo para ganhar»

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, foi claro no lançamento do embate como rival Marítimo, num dérbi vivido dentro e fora das quatro linhas. Primeira nota, é o facto de o presidente nacionalista, Rui Alves, estar lado a lado como o homólogo do Marítimo, Carlos André Gomes, no camarote presidencial. Depois, os alvinegros terão forte apoio, pois os adeptos nacionalistas vão encher a bancada que lhes é destinada no famoso "Caldeirão" dos Barreiros. O líder do onze da Choupana foi claro no lançamento da partida: "Será mais um jogo para ganhar. A nossa filosofia é essa, é sempre para ganhar, seja qual for o adversário, seja qual for o estádio. Faremos para vencer, apesar de ser um jogo de cariz diferente pois é um dérbi, vamos para o vencer e tudo faremos para tal. Este tipo de jogos carimbam o passaporte para entrar na história e o que vamos querer fazer, é entrar nessa história, vencendo em casa do nosso adversário". Para Margarido, a história vale o que vale. E explica porquê: "Na minha ótica, tudo aquilo que é o passado recente dos dois clubes, não vai ter influência no jogo. São dérbis, onde tudo pode acontecer. Assim, a sequência que o adversário vem, não terá influência nestes próximos 90 minutos".

Os nacionalistas estão perto de alcançar o objetivo traçado: obter 40 pontos. E como tal, a equipa não vai descurar esse foco. "Será um jogo importante para nós, na busca do alcançar dos 40 pontos e é isso que nos preocupa. É esse o nosso foco, pois faltam seis pontos e depois desta partida porão faltar apenas três pontos. Temos 17 jogos para alcançar essa marca, mas queremos alcançar essa meta o mais rápido possível, e nesse sentido, este jogo é importante", disse o treinador de 35 anos. Para este responsável do Nacional, "os dérbis são sempre jogos diferentes. Entramos sempre para vencer, e neste jogo, com cariz especial, o nosso foco é claramente ir vencer a casa do adversário e a semana foi preparada nesse sentido".

Forte apoio na bancada

Para esta partida com os verde-rubros, Tiago Margarido não vai poder contar com os lesionados, Festim Shatri e Martim Gustavo, enquanto o extremo Witi, continua ao serviço da seleção de Moçambique. Importante será o apoio que pode vir da bancada pertencente à formação visitante, com os adeptos nacionalistas a encher esse sector do Estádio do Marítimo.

"Quero agradecer aos adeptos por terem esgotado sector visitante do estádio, o que para nós equipa, é um fator de motivação extra e enquanto treinador do Nacional quero-lhes agradecer e peço-lhes para nos apoiar como fazem sempre, pois sem dúvida que neste jogo terão um papel muito importante, como 12º jogador que nos irá empurrar para a vitória", finalizou o treinador do Nacional.