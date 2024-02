Tiago Margarido e o duelo com o Länk: «Será um jogo perigoso em que temos que ter muita cautela»

O Estádio da Madeira servirá de palco para a 21ª jornada da Liga SABSEG, onde o Nacional recebe pelas 14 horas de amanhã, a visita do Länk Vilaverdense, que é o antepenúltimo classificado. Apesar da classificação dos visitantes, o técnico Tiago Margarido não espera facilidades e deixa o aviso para as dificuldades que esperam à sua equipa. "Será um jogo difícil. Como o Nacional está na parte superior da tabela classificativa e o Länk está nas posições de descida, a expectativa das pessoas é que nós somos claramente favoritos. Gostava de deixar o alerta, pois será um jogo muito perigoso, onde teremos muitas dificuldades, visto que o adversário está em crescimento, tendo um processo muito interessante, sendo uma equipa bem orientada", disse. E reforçou o seu aviso: "Nas últimas quatro jornadas, só o Santa Clara conseguiu fazer mais pontos que eles, somando dez, contra os sete do Länk. Isto demonstra bem a evolução da equipa e se continuar nesta onde de crescimento, vai certamente acabar a meio da tabela classificativa. Por isso, será um jogo em que temos que ter muita cautela".

Face à ausência de policiamento, os alvinegros não enfrentaram o Leixões, no Estádio do Mar, em Matosinhos. O líder dos madeirenses admite que "foi uma semana atípica pois não tivemos a possibilidade de competir". No entanto, considera que este facto permitiu à sua equipa "descansar mais" e ter "mais tempo para preparar este jogo de amanhã". E continuou a explicar a semana de trabalho da sua equipa: "Foi uma semana calma, onde conseguimos treinar bem e treinar pormenores, estando mais preparados para o próximo embate".

Tiago Margarido, como já é habitual, finalizou a conferência de imprensa com um apelo aos adeptos nacionalistas: "Os adeptos são o nosso 12º jogador. Têm sido uma força enorme que vem de fora e que nos empurra para as vitórias. A prova disso foi o que aconteceu frente ao Torreense", disse apelando a que os simpatizantes alvinegros encham as bancadas do estádio.

Intervenções do VAR explicadas

O Nacional-Länk Vilaverdense, é um dos jogos que terá a explicação do árbitro no estádio em decisões em que o VAR intervenha. Para além deste jogo dos nacionalistas, há mais 12 partidas de três competições, com o mesmo sistema de explicações, Recorde-se que após autorização da IFAB e da FIFA, o Conselho de arbitragem decidiu utilizar o sistema de comunicação para o público da decisão final do árbitro, após a revisão de jogadas possíveis de revisão ou de decisões factuais como por exemplo os fora de jogo.