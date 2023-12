Tiago Margarido e o jogo com o Sp. Braga: «A nossa filosofia é entrar sempre para vencer»

Já sem hipóteses de seguir em frente na Allianz Cup, Tiago Margarido, promete um Nacional ambicioso frente a um Sp. Braga (amanhã, 20H15) que está obrigado a vencer, cumprindo a habitual forma de estar nas diversas provas competitivas: "A nossa filosofia é entrar em todos os jogos para vencer. Este não vai fugir à regra, embora este não permita avançar na fase de grupos, mas queremos ganhar". E reforçou a sua ideia: "Desde o primeiro dia que chegámos aqui, qualquer que seja o desafio, com equipas de maior nomeada ou menor nomeada, não olhamos a símbolos ou nomes, se interessa pontualmente ou se não interessa, o nosso foco é sempre ganhar. Felizmente temos feito renascer essa cultura de vitória e vamos querer mantê-la. Assim, o nosso foco é vencer o próximo jogo, apesar de não permitir avançar na próxima fase de grupos. Se conseguirmos vencer uma equipa de um escalão superior, dá-nos mais confiança e configura-nos pela frente um caminho mais favorável".Quanto à equipa minhota, o treinador nacionalista foi claro: "O Sp. Braga é uma equipa muito forte no seu processo ofensivo. A maior valia reside no seu jogo interior, na capacidade que tem de variar o jogo e a capacidade que tem entre linhas para definir bem, pois tem jogadores de grande nomeada. Estamos precavidos para estas preocupações".Para este embate, o central Paulo Vítor está castigado, enquanto Festim Shatri e Martim Gustavo, continuam lesionados. Tiago Margarido foi frontal na sua opção para a partida com os 'guerreiros do Minho'. "Vamos fazer alterações. O nosso grupo é muito homogéneo como já referi anteriormente. Há jogadores que merecem jogar, mas não o estão a fazer, porque os colegas que neste momento estão como titulares estão a corresponder. Vamos aproveitar este jogo para fazer alguma rotação e dar essa oportunidade, respeitando o trabalho desses atletas que merecem jogar juntamente com os outros, só que só podemos jogar com 11", revelou o treinador de 34 anos.Com o mercado de Inverno à porta, o técnico falou sobre a possível entrada de jogadores. "O Nacional, principalmente, precisa de não perder jogadores. Essa é a nossa preocupação, não perder os que temos. O facto de acrescentarmos ou não jogadores, tem a ver apenas, pelo facto de termos a necessidade de termos dois jogadores por posição, não por um acrescento de qualidade, mas apenas em termos de número, apenas isso", finalizou.