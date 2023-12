Tiago Margarido eleito o melhor treinador em outubro e novembro

Tiago Margarido foi distinguido pela Liga como o melhor treinador da Liga Sabseg nos meses de outubro e novembro, arrecadando assim o Prémio Vítor Oliveira.

O técnico de 34 anos comanda o Nacional, que está no 2.º lugar, com os mesmos 26 pontos do líder Santa Clara. Em outubro e novembro, Tiago Margarido conduziu os madeirenses a um registo de invencibilidade com 4 vitórias e dois empates, nos quais a equipa marcou 14 golos e sofreu apenas 3.



O treinador nacionalista reuniu a preferência dos companheiros de profissão da prova, obtendo 45,14% dos votos. Leandro Pires (Santa Clara) obteve 17,36% e António Folha (FC Porto B) 16,67%.