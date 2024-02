Tiago Margarido em sintonia com o presidente Rui Alves: «Vamos em busca do sonho da subida»

O presidente Rui Alves assumiu que, face ao atual cenário na tabela classificativa do Nacional, o próximo objetivo, atingida que está a manutenção, é, embora sabendo que a concorrência é bastante forte. Tiago Margarido comunicou esta sexta-feira essa meta traçada nos últimos dias. "Tal como o nosso presidente já assumiu, a nossa meta para esta reta final do campeonato, é continuar a manter a mesma performance que temos vindo a ter até ao momento, que são dois pontos por jogo. Sendo assim, no final faríamos 68 pontos e esse número, à partida, daria para subir de divisão. Temos esse sonho e vamos em busca desse sonho. O nosso presidente tem esse sonho, nós temos esse sonho e convidamos todos os adeptos nacionalistas a sonharem connosco em busca desse objetivo", revelou o treinador de 35 anos. E reforçou a ideia inicialmente traçada: "O grande objetivo da época era fazer os 40 pontos que dariam manutenção nesta divisão. Tudo o que nós conseguirmos para além desse objetivo será um extra. Estamos muito motivados para conseguir mais alguma coisa, mantendo a conquista de dois pontos por jogo, o que no final deverá dar a subida de divisão".Se por acaso no final do campeonato os madeirenses falharem o regresso ao principal escalão do futebol português o técnico não considera que a época seja negativa: "O que nos foi proposto desde o início foi a manutenção. Por isso, nem dá para pensar que se não conseguirmos subir de divisão que tenhamos feito uma má época. O facto de não no fim não conseguirmos a subida de divisão não é de todo um objetivo falhado, pois, tal como eu disse, é um sonho que temos. Há equipas que estão montadas para subir de divisão, ou seja, com a obrigação de subir. Nós vamos em busca desse sonho". Para Margarido, "se até ao momento conseguimos a tal média de dois pontos por jogo e julgo que estamos nos três primeiros lugares desde a sexta jornada, se não me engano, claro que sim, temos muitas possibilidades".Importante é o apoio dos sócios e simpatizantes do Nacional que vêm enchendo as bancadas do Estádio da Madeira e apoiando a equipa até ao apito final do árbitro. O técnico deixa o repto: "Presidente, jogadores e equipa técnica, todos temos um sonho. Convido todos os adeptos nacionalistas a sonharem connosco em busca desse objetivo e obviamente que esse apoio é o que nos faz ficar muito otimistas. É importante que os adeptos percebam que só apoiando e só estando todos juntos, seja em que circunstância for, no momento da derrota ou no momento da vitória, é que poderemos alimentar esse nosso sonho".Quando questionado sobre qual é o segredo para o sucesso da sua equipa, estando a efetuar uma temporada de sonho, Tiago Margarido foi direto: "Penso que a grande chave do sucesso que temos tido, tem a ver com essa palavra que disse, grupo, o nosso grupo. Temos grandes homens dentro do nosso grupo e isso é o segredo. Depois, tem a ver com a forma como o nosso grupo trabalha, como é solidário, como é unido em todos os momentos em que estão dentro do campo, dão tudo uns pelos outros. O segredo é o excelente grupo que temos".No entanto, o treinador não entra em euforias antecipadas. "Até ao momento, melhor só se estivéssemos no primeiro lugar. Já disse que tinha expectativas elevadas, mas não tão elevadas, tendo sido já sincero a esse ponto. Vamos ver o que vai acontecer daqui para a frente, pois isto não é como começa, mas sim como acaba. Vamos esperar pelo final e fazer o balanço", disse, reforçando no entanto que, como já referiu por várias vezes, que veio para "o projetto certo, no momento certo. Tive a felicidade de vir para o Nacional. O nosso crescimento enquanto equipa técnica tem sido enorme e felizmente as coisas estão a correr bem, por isso, fez-se aqui um casamento, diria eu, quase que perfeito".Este domingo, o Nacional entra em campo pelas 15 horas, numa deslocação que terá pela frente um Feirense a necessitar de pontos. O líder dos alvinegros foi claro na antevisão do embate: "O Feirense é uma equipa que já não vence há quatro jogos e que nos últimos 12 pontos possíveis apenas fez um, sendo uma equipa que vai querer dar uma resposta a este momento não tão positivo, principalmente, perante os seus adeptos. Contamos com um jogo com muitas dificuldades, como são todos os jogos da 2ª Liga, pois o ponto está caro. Estaremos preparados para o jogo".O facto de a sua equipa só ter conseguido um reforço de Inverno não é problema para o treinador do onze da Choupana: "Sempre disse que a apostar em reforços de Inverno só se fosse para reforçar a quantidade, pois ao nível da qualidade já temos muita e o grupo sabe o que eu penso. O que nos vai tornar mais unidos é a busca pela vitória em qualquer campo e qualquer adversário, que felizmente estamos a conseguir fazer".Quando questionado se a sua equipa poderá vir a acusar algum cansaço face a um plantel mais curto em relação aos outros competidores, Margarido acredita que não: "Na minha óptica, a busca pelo primeiro objetivo da época trazia alguma pressão associada. A partir de hoje, não teremos qualquer pressão associada, apesar de termos um novo objetivo, pois o primeiro já foi conseguido. Como tal, até a libertação psicológica dos jogadores naquilo que é o jogo será diferente. Em termos de fadiga psicológica, já está liberta, enquanto em termos físicos os nossos dados sobre a monitorização dos atletas levam-me a pensar que não existe".Foi um dos atletas que esteve ausente por lesão durante um largo período de tempo, mas Festim Shatri já está totalmente recuperado e vai a jogo na convocatória que Tiago Margarido irá fazer para o embate com o Feirense. "Temos dois jogadores que estiveram muito tempo lesionados. O Shatri já está recuperado e vai fazer parte da convocatória para este jogo, enquanto o Martim está próximo de ficar totalmente recuperado. Acho que temos um número suficiente para fazer frente às batalhas que teremos pela frente e não será necessário termos de ir buscar atletas juniores", revelou o técnico já no final da conferência de lançamento da partida com os homens de Santa Maria da Feira.