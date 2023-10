Tiago Margarido: «Estamos numa boa sequência de vitórias o que nos dá mais confiança»

O Nacional está com a moral em alta. O Académico de Viseu mudou de treinador e está longe da meta traçada no começo da temporada, onde era apontado como candidato à subida de divisão. Os números falam por si só: os alvinegros estão na terceira posição da tabela classificativa, em igualdade pontual com o rival Marítimo e com o Santa Clara, somam cinco vitórias consecutivas na 2.ª Liga, possuindo o melhor ataque da prova, com 16 golos. Assim, reina a confiança na Choupana, mas também há muito respeito pelo próximo adversário.

"O Académico de Viseu fez alteração de treinador, hoje, já está definido quem é o novo técnico. Há uma mudança, e como tal, há uma resposta. Contamos com uma resposta forte por parte do Viseu. É uma equipa que foi montada para subir de divisão, tem jogadores com qualidade suficiente para conseguir esse objetivo. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, para além de terem mudado de treinador e a equipa quer dar uma boa resposta", começou por afirmar o técnico nacionalista, Tiago Margarido. E prosseguiu: "Temos as nossas valências e estamos numa sequência boa de vitórias, o que nos dá mais confiança, encarando o jogo também para o vencer".

O treinador alvinegro promete a mesma humildade para a visita a Viseu. "Seria um grande erro da nossa parte entrar com alguma arrogância pensando no lugar em que estamos classificados. O Académico de Viseu está repleto de jogadores com muita qualidade individual, tendo sido construído um plantel com o objetivo de subir de divisão. Temos de encarar o jogo com seriedade máxima, humildade máxima e estar preparados para as grandes adversidades pela frente", afirmou.

Quanto ao conjunto que agora será liderado por Jorge Simão, tece elogios: "O Viseu tem um meio-campo muito musculado, forte. Na frente, tem jogadores com muita velocidade, muito verticais e fortes. Contam ainda com o melhor marcador da época passada, o André Clóvis, o que, por si só, demonstra que é um plantel rico em soluções e que nos vai trazer dificuldades".

Apesar de esperar dificuldades, Tiago Margarido promete um Nacional há imagem dos últimos jogos. "Vamos entrar no jogo para vencer, olhando o adversário olhos nos olhos como tem sido nosso apanágio desde que chegamos cá, tentando manter esta sequência de vitórias, podendo chegar ao sexto triunfo consecutivo, o que já é um dado assinalável", finalizou o treinador de 30 anos, revelando ainda que o plantel conta com três baixas por lesão: Festim Shatri, Martim Gustavo e André Sousa.



A equipa segue viagem para o Porto amanhã, às 8h35, podendo efetuar o derradeiro apronto num relvado perto do hotel onde os nacionalistas ficam alojados, em Canas de Senhorim.