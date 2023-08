Tiago Margarido frisa evolução: «Estou satisfeito com a resposta da equipa»

Apesar das derrotas sofridas em mais dois jogos de preparação que disputou no norte do país, o técnico do Nacional mostrou-se satisfeito com o crescimento da sua equipa. "Foram dois jogos-treino muito importantes, sobretudo para dar minutos aos jogadores, já que estamos a criar o onze base e precisávamos de tempo para ver os menos utilizados", disse Tiago Margarido à Nacional TV, assinalando: "O objetivo era rodar os atletas e ver os reforços que ainda estão a assimilar processos". Por último, mostrou-se contente com a evolução dos seus pupilos. "Estou satisfeito com a resposta da equipa. Mas ainda temos coisas para melhorar, nomeadamente as rotinas dos que chegaram há menos tempo", considerou. O regresso ao trabalho está agendado para hoje.