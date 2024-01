Tiago Margarido lamenta eliminação do Nacional na Taça: «Nos penáltis, basta um jogador não estar bem...»

Tiago Margarido lamentou a eliminação do Nacional nos oitavos de final da Taça de Portugal, depois de esta quinta-feira ter perdido com o Santa Clara nos penálti, após uma igualdade a um golo no período regulamentar ()."Penso que o jogo teve vários momentos. No final do jogo, ajusta-se o empate. Nos penáltis, basta um jogador não estar bem. Quero dar os parabéns aos meus jogadores. Aguentar aqui 120 minutos de jogo não é fácil", começou por dizer o técnico nacionalista, explicando de seguida as alterações que fez na equipa: "As alterações tiveram a ver com a gestão de carga, para conseguirmos estar na máxima força. Não teve nada a ver com estar insatisfeito com a exibição. Empatámos o jogo nos 120 minutos. É como se fosse um empate. O principal foco é o campeonato".