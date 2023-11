Tiago Margarido não esconde a ambição do Nacional na Taça: «Queremos sempre ganhar»

Moralizados e motivados. É este o estado de espírito da equipa do Nacional, que assumiu o comando da Liga Sabseg e recebe amanhã o primodivisionário Casa Pia, num embate relativo à 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Tiago Margarido promete uma equipa à imagem do que vem sendo habitual, jogando o jogo pelo jogo, querendo marcar sempre mais golos do que o adversário.

"O Nacional vai tentar manter a sua identidade, que vem apresentando desde o começo da temporada. Vamos procurar ser dominadores, pressionantes e tentar assumir o jogo. Através de um futebol ofensivo, vamos tentar marcar mais golos do que aqueles que eventualmente possamos vir a sofrer", começou por afirmar o técnico nacionalista, recodando o embate com os lisboetas na Taça da Liga. "Já tivemos a oportunidade de defrontar o Casa Pia na Taça da Liga e não abdicamos da nossa identidade. Sei que perdemos o jogo no período de compensação, mas conseguimos ser competitivos, jogando olhos nos olhos nessa partida frente ao Casa Pia. Nada nos faz alterar a nossa rota, e por isso, vamos com os mesmos princípios."

O treinador da formação da Choupana não muda o discurso consoante a prova em que a sua equipa está inserida. "Nós não olhamos para as competições de forma separada. Olhamos sempre com a mesma filosofia: o próximo jogo é para ganhar. Obviamente que a Taça de Portugal são jogos a eliminar e temos de ter em conta esse factor, mas o nosso foco é sempre, ganhar. Não estamos a pensar se vamos chegar longe ou vamos ficar por terra, seja campeonato, Taça da Liga ou Taça de Portugal. Por isso, queremos sempre ganhar e este jogo não fugirá à regra", realçou o treinador do Nacional.

"O Casa Pia vai apresentar alterações"

Quanto à mudança de treinador no Casa Pia, Tiago Margarido está consciente que o adversário vai apresentar-se diferente daquele que já defrontou na Taça da Liga, até porque conhece as ideias do "amigo" Pedro Moreira. "Na minha ótica, o adversário irá fazer alterações ao nível da estrutura tática e ao nível da dinâmica. O Pedro Moreira, que admiro bastante, sendo meu amigo pessoal, sei quais são as suas ideias quanto ao que pretende no jogo, pois já falámos várias vezes sobre isso. Penso que irá efetuar já mudanças e esta partida será completamente diferente da que foi para a Taça da Liga. Temos de estar preparados para todos os cenários e trabalhamos ao longo da semana para tal. Tenho uma convicção muito grande que vão fazer alterações", disse o líder dos madeirenses.

"O melhor onze mas com alterações"

Numa prova diferente, o responsável nacionalista não vai seguir o lema 'em equipa que ganha, não se mexe'. E explicou porquê: "Vai jogar o melhor onze, mas com alterações. O nosso grupo é muito homogéneo, onde existe muito equilíbrio. Não tem havido mudanças porque a equipa tem ganho, e por isso, não tenho motivos para fazer alterações. Mas há jogadores que trabalham para jogar, merecem jogar e vão ter essa possibilidade nesta partida. Isso não nos vai colocar mais fracos. Vamos estar muito fortes na mesma, mas com outros jogadores."

Witi parado uma semana

Para a partida de amanhã, Tiago Margarido não vai poder contar com Fatim Shatri e o internacional moçambicano Witi, que tem sido uma mais valia na equipa. "Witi está parado e só deve poder voltar após sete dias. Infelizmente não estará disponível para o jogo, mas teremos outros jogadores que terão a sua oportunidade", finalizou o técnico de 34 anos, que chegou ao clube no começo da temporada, tendo já conquistado os adeptos nacionalistas pelo futebol ofensivo. É que o Nacional é a formação mais concretizadora da 2.ª Liga, com 21 golos marcados, tendo sofrido 10.