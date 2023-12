Tiago Margarido: «Não estamos preocupados com a classificação e no final faremos as contas»

Surpresa ou talvez não, o Nacional vai de vento em popa. É líder da Liga SABSEG em igualdade pontual com o Santa Clara e tem apresentado um futebol ofensivo e de muita qualidade. Tiago Margarido é o técnico da nau alvinegra e mesmo com a liderança da prova, não muda o seu discurso, sabendo que vai jogar em casa frente a um Paços de Ferreira que também é tido como candidato à subida.

"É mais um jogo do campeonato do nível de dificuldade elevadíssimo, pois o Paços de Ferreira é uma equipa montada para subir de divisão e com a responsabilidade desse mesmo objetivo. No início perdeu bastantes pontos e agora a margem de erro é reduzida, contamos com um jogo bastante difícil. Estamos preparadas essas dificuldades, querendo ser fiéis aos nossos princípios, sendo uma equipa dominadora, pressionante e que quer assumir as rédeas do jogo, sabendo que será de uma partida de um grau de dificuldade elevada", começou por afirmar o treinador nacionalista. Depois, continuou a desvalorizar o tema liderança: "Não estamos preocupados com a classificação, mas sim, em vencer o próximo jogo. Esse é o nosso foco e no final faremos as contas. É sempre assim, não é mais ou menos motivação, pois a nossa motivação é vencer". E reforçou a sua ideia: "Nós olhamos para o objetivo, que é chegar aos 40 pontos. Estamos mais próximos, isso é um facto, mas não estamos a olhar para questões da tabela classificativa. Depois de atingir esse objetivo, provavelmente, já poderemos olhar de outra forma. O facto de estarmos mais acima ou mais abaixo, não traz maior motivação, o que nos motiva é, vencer sempre o próximo jogo. Essa é a nossa motivação e não a posição classificativa".

"Com o apoio dos adeptos tudo será mais fácil"

Na Choupana mandam os que lá estão! Este é o lema da equipa alvinegra, que conta com o apoio dos seus adeptos para os alavancar para as vitórias. "Os adeptos têm sido fundamentais e aproveito para apelar à sua presença. Em vários jogos esta temporada, já nos alavancaram para os triunfos e o que peço aqui, é que os nossos adeptos compareçam e nos apoiem como sempre, acreditando tanto como nós, porque se estivermos juntos neste caminho tudo será mais fácil", disse o técnico do onze da Madeira.

Questionado sobre o segredo para este sucesso, o líder do conjunto da Madeira, foi direto: "O segredo? É o trabalho. Somos um grupo que se baseia muito no que é o trabalho, na exigência e esse é o foco. O nosso grupo tem sido exímio nesse aspecto. Tentamos também fazer renascer também, o que é a cultura de vitória do clube, pois estava um pouco adormecida. Acho que já o conseguimos e esse tem sido o segredo: trabalho, trabalho, foco, rigor, não mais do que isso, tudo dentro do normal. É assim que temos tido sucesso".

Margarido quer seguir em frente na Taça de Portugal

O sorteio da Taça de Portugal ditou que o Nacional defronte o Santa Clara, num embate entre equipas que disputam a segunda Liga e que estão na corrida pela subida de escalão. "É um jogo dificílimo, pois são as duas equipas que lideram a 2ª Liga. Sendo um jogo fora, configura ainda mais dificuldade, mas como sempre, nós vamos olhar para isso e se o jogo é em casa ou fora, vamos sim, com o foco de ganhar, sabendo que teremos muitas dificuldades. Mas para já é pensar no próximo jogo frente ao Paços de Ferreira, pois ainda faltam muitos jogos para a Taça de Portugal, sabendo que será um jogo de dificuldade extrema", finalizou o treinador de 34 anos que está no seu primeiro ano na liderança do conjunto nacionalista.

Witi continua em dúvida

O Nacional cumpriu hoje a derradeira sessão de trabalho, com Tiago Margarido a afinar os derradeiros aspetos para a receção do conjunto do Paços de Ferreira. Os sócios nacionalistas que tenham as quotas em dia poderão fazer-se acompanhar de mais uma pessoa que terá entrada gratuita. O extremo Witi está em dúvida para este confronto com a equipa da capital do móvel, mas é provável que possa vir a fazer parte do lote dos eleitos, pois tem vindo a recuperar num trabalho específico elaborado pelo departamento clínico do clube. De fora continua, Festim Shatri, que ainda consta como baixa no boletim clínico.